Ochranári: Hradné lúky sú výnimočné botanické miesto na Podpoľaní

Detva 24. júla (TASR) – Hradné lúky pri Dúbravách v okrese Detva sú výnimočné botanické miesto na Podpoľaní, tvrdí to Štátna ochrana prírody SR. „V máji v roku 2016 sa tam podarilo objaviť druh rastliny, ktorý bol na Slovensku považovaný za vyhynutý už takmer 100 rokov. Je to chránený druh ľanolistníka bezlistencového,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.



Ako dodala, tento druh európskeho významu bol naposledy registrovaný v roku 1923 na západnom Slovensku na Záhorskej nížine.



„Lokalita tohto výnimočného nálezu sa nachádza na úpätí Poľany, v rozsiahlom komplexe zamokrených lúk medzi obcami Hradná, Želobudza, Iviny a Dúbravy. Dediny boli botanikom už v minulosti známe výskytom viacerých vzácnych vlhkomilných druhov rastlín,“ spomenula.



„Keďže to bola nová a jediná známa lokalita v rámci Slovenska, ihneď sa pristúpilo k návrhu na územnú ochranu,“ zdôraznila s tým, že snahy o ochranu územia boli úspešné a územie bolo v roku 2017 zaradené medzi lokality európskeho významu.



Podľa nej predmetom ochrany tohto územia sú okrem ľanolistníka aj motýle európskeho významu. Patria sem ohniváčik veľký a modráčik krvavcový. Súčasťou sú aj biotopy európskeho významu ako bezkolencové lúky, nížinné a podhorské kosné lúky a vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá.



„Pre množstvo evidovaných aj predpokladaných záujmov ochrany prírody sa tomuto územiu venovala v posledných rokoch zvýšená pozornosť. Tá bola v podobe mapovania, monitoringu, vypracovania bakalárskych a diplomových prác a návrhu vhodných opatrení na zachovanie priaznivého stavu lokality,“ pripomenula Bocková.



„Ľanolistník tu podľa odborných odhadov rastie v počte niekoľkých desiatok tisícov jedincov,“ tvrdí. „Z významných druhov bol objavený ďalší druh európskeho významu, bahnička kranská, aj keď iba v počte niekoľkých jedincov,“ informovala s tým, že medzi chránené druhy v tomto území patria kosatec sibírsky, horec pľúcny, mečík strechovitý i vŕba rozmarínolistá. Sú to tiež vstavačovec májový, vstavač obyčajný, ostrica tôňomilná, žltohlav najvyšší a rebríček bertrámový.



„Z ostatných druhov si zaslúžia pozornosť ruža galská, nátržník skalný, hadomor nízky, hadovník väčší, kýchavica biela i zvonček hrdlohojový,“ vymenovala. „Pre výnimočné prírodné hodnoty toto územie môžeme považovať za jedno z najvýznamnejších a najcennejších nielen v rámci Podpoľania,“ dodala Bocková.