Enviro inšpekcia: V Malom Dunaji hromadne uhynuli ryby

Bratislava 30. augusta (TASR) - V rieke Malý Dunaj v obciach Zálesie a Most pri Bratislave v utorok (29. 8.) hromadne uhynuli ryby. Do vodného toku unikli odpadové vody po mechanickom prečistení z bratislavskej čistiarne odpadových vôd Vrakuňa. Pôvodcu znečistenia zatiaľ nepotvrdili. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Dávid Vido.



Hlásenia o úhyne rýb dostala SIŽP na havarijnej linke a od Vodnej stráže. "Na základe hlásení bolo vykonané miestne šetrenie v spolupráci s Vodnou strážou, ako aj rybárskym hospodárom BA II, kde bol potvrdený tento hromadný úhyn rýb rôznej veľkosti a druhu v počte približne 100 kusov," povedal Vido. Dodal, že šetrenie udalosti nebolo ukončené.



K úhynu rýb v Malom Dunaji došlo viackrát po intenzívnych dažďoch aj v minulosti.