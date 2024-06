Kamzíkov budú tento rok sčítavať skôr, majú na to dobrý dôvod

Vysoké Tatry 4. júna (TASR) - Jarné sčítanie kamzičej populácie bude tento rok skôr ako po minulé roky. Uviedla to zoologička Správy Tatranského národného parku (TANAP) Erika Feriancová s tým, že predbežne si s poľskými kolegami dohodli prvý júnový týždeň, záležať bude od počasia.



"Dôvodom termínu skoršieho sčítania sú vysoké teploty a s tým spojené komplikácie pri pozorovaní kamzíkov ukrytých v tieni skál. Výsledné čísla na jar sú preto značne podhodnotené. Rozdiel oproti jesennému sčítaniu býva spravidla nižší, čo vykazuje vysokú mieru nepresnosti skutočných počtov," priblížila Feriancová.



Slovensko-poľské jarné sčítanie kamzičej populácie pritom nie je jediným druhom spolupráce týchto dvoch území pri ochrane biodiverzity. Sčítanie sa realizuje aj v jesennom období a keďže príroda a divo žijúca zver nepozná hranice, musí sa podľa Feriancovej robiť súčasne aj u susedov v Poľsku. Podmienky vhodné na prežitie týchto vzácnych zvierat a na ich rozmnožovanie sa snažia vytvárať na oboch stranách pohoria. Preto i sčítanie kamzičej zveri je potrebné každý rok koordinovať tak, aby jeho výsledky mali pre informácie a ochranu kamzíka zmysel. Čerpajú z nich zoológovia, ale i ďalšie odborné pracoviská Správy TANAP-u. "Cieľom je zabezpečiť také prostredie, ktoré nenaruší prírodné procesy v tejto skupine živočíchov a umožní jej ďalšie prosperovanie na chránenom území," dodáva hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová.



Uplynulý rok na slovenskej strane Tatier pri jarnom sčítaní zaznamenali 555 kamzíkov, z toho 45 mláďat. U našich severných susedov zahliadli 261 jedincov vrátane 18 kamzíčat. Najväčšie čriedy sa už tradične podarilo sčítať v Belianskych Tatrách, kde má zver bohatú potravnú ponuku a pokoj, ktorý zabezpečuje uzávera vzácnej lokality.



"Počas jarného obdobia vyvádzajú samice mláďatá do terénu a sú veľmi ostražité a zraniteľné zároveň. Preto aj kolegovia, ktorí sa na sčítaní v teréne zúčastnia, musia byť ohľaduplní k prírode a snažiť sa nezasiahnuť do prirodzeného správania kamzíkov. Aj táto aktivita je dôležitá, aby sme zabezpečili pre vzácne endemity dostatočne veľké lokality a prijali opatrenia na ich ochranu," uzatvára Obžutová.