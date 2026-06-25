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VIDEO: Jarné sčítavanie kamzíkov rozdelili do troch etáp
Kamzík vrchovský tatranský je endemit a cieľom jarného sčítavania je zistiť prírastok populácie po zime.
Autor TASR
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Vysoké Tatry 25. júna (TASR) - Tohtoročné sčítanie kamzičej populácie v Tatranskom národnom parku (TANAP) po zime je rozdelené do troch etáp. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová uviedla, že kým minulý týždeň sčítavali jedince v Západných Tatrách, tento týždeň sa presunuli do Vysokých Tatier a na budúci týždeň akciu uzatvoria v Belianskych Tatrách, kde bývajú čriedy zvyčajne najpočetnejšie. Ekológ ochranného obvodu Tatranské Matliare Správy TANAP-u Michal Jurčo priblížil, že kamzíkov musia počítať fyzicky priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej i slovenskej strany Tatier do spoločnej aplikácie.
„Všetci sú v teréne v jeden konkrétny deň, každý má na starosti nejaký úsek - dolinu, ktorý vie obsiahnuť svojim pozorovaním. Ideálne je ísť skoro ráno, aby boli kamzíky aktívne, keď je chladnejšie. Smerom k obedu si ľahnú do tieňa a už nie je šanca ich zbadať,“ ozrejmil Jurčo, ktorý vo štvrtok rátal kamzíky v Skalnatej doline a z Lomnického sedla. Narátal dohromady sedem jedincov, z toho jedno mláďa. Pri rátaní dokážu zistiť aj pohlavie, hoci si to vyžaduje dôslednejšie pozorovanie. Mláďatá sa väčšinou zdržiavajú pri samiciach, ktoré majú aj pod menším uhlom zahnuté rožky ako samce. Kamzíky v tomto období väčšinou vyhľadávajú tienisté miesta a často sa nachádzajú na snehových poliach, kde sa dokážu v letných mesiacoch schladiť.
Populácia kamzíka je podľa Jurča posledné roky stabilná a pohybuje sa okolo tisícky jedincov. Potvrdil, že pri posledných sčítavaniach zaznamenali mierny pokles, čo však môže byť spôsobené aj odchýlkou počas samotného sčítavania, keďže sa nikdy nepodarí zaznamenať všetky jedince. „Závisí to aj od počasia, keď je príliš horúco, skrývajú sa do tieňa, respektíve, keď sa zamračí, ťažko sa rátajú,“ objasnil Jurčo s tým, že vo Vysokých Tatrách je približne 50 stanovíšť, na ktorých kamzíkov rátajú.
Kamzík vrchovský tatranský je endemit a cieľom jarného sčítavania je zistiť prírastok populácie po zime. „Je to náš symbol a treba sledovať jeho populáciu, či sa tam nevyskytujú nejaké parazity, či neprichádzajú nejaké choroby a celkovo zisťovať zdravotný stav kamzíka, ako sa vyvíja,“ dodal Jurčo. Sčítavanie je podľa neho zároveň „malým sviatkom“ pre ochranárov, keď môžu vyraziť do terénu a pozorovať kamzíky v ich prirodzenom prostredí. Do akcie sa každoročne zapája aj množstvo externých dobrovoľníkov.
Výsledky vlaňajšieho jesenného sčítania preukázali, že jeho populácia klesla zhruba o 15 percent v porovnaní s rokom 2024. Údaje z aktuálneho sčítavania budú podľa Hlaváčovej v prípade priaznivého počasia známe na budúci týždeň. „Početnosť mladých kamzíkov, ktoré sa narodili tento rok, je tiež ukazovateľ vitality kamzičej populácie a zároveň ukazuje to, aká bola zima a k akým stratám došlo,“ podotkla hovorkyňa. Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring patrí podľa Správy TANAP-u medzi najdôležitejšie nástroje ochrany tohto jedinečného endemického druhu.
„Všetci sú v teréne v jeden konkrétny deň, každý má na starosti nejaký úsek - dolinu, ktorý vie obsiahnuť svojim pozorovaním. Ideálne je ísť skoro ráno, aby boli kamzíky aktívne, keď je chladnejšie. Smerom k obedu si ľahnú do tieňa a už nie je šanca ich zbadať,“ ozrejmil Jurčo, ktorý vo štvrtok rátal kamzíky v Skalnatej doline a z Lomnického sedla. Narátal dohromady sedem jedincov, z toho jedno mláďa. Pri rátaní dokážu zistiť aj pohlavie, hoci si to vyžaduje dôslednejšie pozorovanie. Mláďatá sa väčšinou zdržiavajú pri samiciach, ktoré majú aj pod menším uhlom zahnuté rožky ako samce. Kamzíky v tomto období väčšinou vyhľadávajú tienisté miesta a často sa nachádzajú na snehových poliach, kde sa dokážu v letných mesiacoch schladiť.
Populácia kamzíka je podľa Jurča posledné roky stabilná a pohybuje sa okolo tisícky jedincov. Potvrdil, že pri posledných sčítavaniach zaznamenali mierny pokles, čo však môže byť spôsobené aj odchýlkou počas samotného sčítavania, keďže sa nikdy nepodarí zaznamenať všetky jedince. „Závisí to aj od počasia, keď je príliš horúco, skrývajú sa do tieňa, respektíve, keď sa zamračí, ťažko sa rátajú,“ objasnil Jurčo s tým, že vo Vysokých Tatrách je približne 50 stanovíšť, na ktorých kamzíkov rátajú.
Kamzík vrchovský tatranský je endemit a cieľom jarného sčítavania je zistiť prírastok populácie po zime. „Je to náš symbol a treba sledovať jeho populáciu, či sa tam nevyskytujú nejaké parazity, či neprichádzajú nejaké choroby a celkovo zisťovať zdravotný stav kamzíka, ako sa vyvíja,“ dodal Jurčo. Sčítavanie je podľa neho zároveň „malým sviatkom“ pre ochranárov, keď môžu vyraziť do terénu a pozorovať kamzíky v ich prirodzenom prostredí. Do akcie sa každoročne zapája aj množstvo externých dobrovoľníkov.
Výsledky vlaňajšieho jesenného sčítania preukázali, že jeho populácia klesla zhruba o 15 percent v porovnaní s rokom 2024. Údaje z aktuálneho sčítavania budú podľa Hlaváčovej v prípade priaznivého počasia známe na budúci týždeň. „Početnosť mladých kamzíkov, ktoré sa narodili tento rok, je tiež ukazovateľ vitality kamzičej populácie a zároveň ukazuje to, aká bola zima a k akým stratám došlo,“ podotkla hovorkyňa. Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring patrí podľa Správy TANAP-u medzi najdôležitejšie nástroje ochrany tohto jedinečného endemického druhu.