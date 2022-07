Na snímke vyschnuté koryto rieky Bodva v Moldave nad Bodvou 18. júla 2022. Foto: TASR - František Iván

Moldava nad Bodvou 18. júla (TASR) – Koryto rieky Bodva v Moldave nad Bodvou vyschlo, väčšina živočíchov uhynula. Pre TASR to uviedol predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Moldava nad Bodvou Gabriel Greizinger. Podľa neho došlo v uplynulých rokoch k podobnej situácii niekoľkokrát, bez vody však koryto nikdy nebolo tak dlho.skonštatoval.Bodvu pravidelne zarybňujú, podľa jeho slov tam prevažne žili pstruhy, ale aj mreny, jalce, šťuky a iné ryby.povedal Greizinger.Nepochybuje o tom, že voda sa do koryta vráti. Podľa neho však návrat života do rieky bude trvať roky.uviedol s tým, že vzhľadom na klimatické zmeny sa to môže opakovať častejšie.Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pripomenul, že aktuálne je nielen na Slovensku, ale v celej Európe hydrologické suché obdobie, s čím je spojený aj nižší stav vody v riekach aj vo vodných stavbách.uviedol Tomáš Januš z referátu komunikácie a marketingu SVP.Spresnil, že vodný tok Bodva vykazuje v profile vodomernej stanice v Moldave nad Bodvou nulové prietoky od 8. júla.uviedol s tým, že na úsekoch vodného toku Bodva situovaných vyššie v miestnej časti Hatiny voda v koryte Bodvy tečie a nižšie v Turni nad Bodvou tiež, aj keď málo.vysvetlil. Za posledných 20 rokov evidovali takzvané suché roky, počas ktorých voda v koryte dosahovala absolútne minimálne prietoky, a to na úrovni 0,001 kubického metra za sekundu. Stalo sa tak počas niekoľkých dní v auguste 2007 a septembri 2012.Podľa jeho slov sú rieky, ktoré sú počas sucha úplne prázdne. Tam, kde sú na vodných tokoch vybudované vodné stavby, je hladinu riek pod nimi možné regulovať.