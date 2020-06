Kosatce sibírske tento rok s kvitnutím meškajú

Hostovice 16. júna (TASR) – Kosatce sibírske na Hostovických lúkach v Sninskom okrese ešte nekvitnú. Posun zvyčajného termínu ich kvitnutia z konca mája si zatiaľ presne nevedia vysvetliť ani ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.



"Stalo sa to prvýkrát, ešte nevieme posúdiť, prečo presne sa to deje," povedala pre TASR botanička správy Barbara Repčíková. Ako však doplnila, ochranári predpokladajú, že príčinou by mohlo byť chladné počasie, a teda posun vegetačného obdobia. Zakvitnutie Hostovických lúk, ktoré sú lokalitou najmasívnejšieho výskytu tejto zákonom chránenej rastliny na Slovensku, očakávajú v najbližších dňoch. "Po zakvitnutí trvá vegetačné obdobie kvetu od dvoch do štyroch týždňov," dodala Repčíková.



Kosatec sibírsky rastie v trsoch, zvyčajne kvitne v priebehu mája. Dorastá do výšky viac ako meter.



Ako informuje Správa CHKO Východné Karpaty na svojej internetovej stránke, Hostovické lúky boli v roku 1980 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V roku 1994 bolo územie prekategorizované na prírodnú rezerváciu (PR). Od roku 2004 je lokalita súčasťou územia európskeho významu s rovnomenným názvom. Rozloha PR je 4,65 hektára a platí v nej 4. stupeň ochrany. Okrem zákazu vstupu na územie je tiež zakázaná akákoľvek manipulácia s kosatcami.