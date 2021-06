Európske hlavné zelené mesto nepredstavuje pre Košice len súťaž

Na snímke park Anička v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Košice 22. júna (TASR) – Výzvu Európske hlavné zelené mesto v tomto štádiu nie je vhodné vnímať len ako súťaž. Pre TASR to povedal hovorca magistrátu Vladimír Fabian s tým, že ide predovšetkým o nástroj na nastavenie verejných politík mesta do budúcnosti. Podľa jeho slov by sa Košice mali v oblasti životného prostredia zamerať na kvalitu ovzdušia a verejnú dopravu. Problémom je tiež hluková záťaž.Uviedol, že ambícia stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023 bola len jednou z viacerých aktivít, ktorú realizovali.povedal s tým, že vďaka zapojeniu sa do uvedenej výzvy sa podarilo napríklad spojiť odborníkov z rôznych oblastí a pomenovať to, kde má mesto najväčšie rezervy.Jednou z kritických tém pre Košice je kvalita ovzdušia. V spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla Emisná bilancia mesta, ktorá hovorí o aktuálnom výkone v rámci emisií. Podľa Fabiana majú návrhy na dlhodobé riešenie tejto problematiky dva rozmery. Jedným je mesto ako samospráva, kde je potrebné zdokonaliť vlastné procesy a nastaviť mechanizmy vo verejnej doprave či energetickom hospodárení budov. Druhým rozmerom je mesto ako priestor na život. Ide o prípravu projektov na revitalizáciu mestského prostredia s ohľadom na ekológiu.doplnil.Približne jedna štvrtina až jedna tretina obyvateľov mesta je vystavovaná nadmernej hlučnosti. Čo sa týka dopravy, medziročne stúpa počet automobilov na košických cestách o dve percentá. Aj v súvislosti s tým chce mesto posilniť verejnú dopravu. Do konca novembra plánuje zakúpiť 15 ekologických autobusov. Tiež predpokladá, že od roku 2023 budú v rámci MHD premávať aj nové električky. Náhradou osobnej dopravy by mala byť cyklodoprava a budovanie cykloinfraštruktúry v intraviláne.spresnil Fabian.Okrem iného mesto zriadilo aj portál kosice.green, na ktorom sa snaží priblížiť rôzne zelené riešenia bližšie k obyvateľom. Tí môžu k „zelenému mestu“ prispieť viacerými spôsobmi.doplnil magistrát s tým, že Košičania tak môžu prejaviť svoj názor a usmerniť pracovné skupiny pri vytváraní zámerov.