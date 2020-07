Kriticky ohrozenú orchideu monitorovali štvornožky

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Pravidelný monitoring rastliny hľuzovec Loeselov, ktorá je v Červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska zaradená do kategórie kriticky ohrozených, uskutočňovali pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty aj tento rok štvornožky.



„Hľuzovec je v bylinnom poraste takmer neviditeľný a pokiaľ ho mapovateľ nikdy predtým nevidel, ľahko ho prehliadne," vysvetlila dôvod botanička správy Barbara Repčíková.



Hľuzovec Loeselov, ktorý patrí do čeľade vstavačovité, meria päť až 20 centimetrov a jeho výskyt na Slovensku je vzácny.



„V ostatných dvoch desaťročiach boli známe tri lokality. Jedna z dvoch na Záhorí však približne pred desiatimi rokmi zanikla," ozrejmila Repčíková, prečo na území CHKO Východné Karpaty venujú pozornosť nielen jeho monitoringu, ale i manažmentu územia, na ktorom sa vyskytuje.



„Ide o ručné kosenie plochy krovinorezom a následné vyhrabávanie pokosenej biomasy von z plochy," opísala s tým, že takýmto spôsobom majú ochranári pod kontrolou šírenie vysokobylinných druhov, akými sú praslička roľná, konopáč obyčajný, škripina lesná a túžobník brestový. Najväčšou hrozbou pre hľuzovec Loeselov je však podľa Repčíkovej zmena vodného režimu. Lokalita v CHKO však predstavuje podmáčanú slatinno-rašelinnú lúku, ktorá je trvalo zásobovaná vodou z viacerých svahových pramenísk a tiež zrážkovou vodou.



Hľuzovec Loeselov, ktorého spoločenskú hodnotu vyčíslili na 322 eur, sa však môže objaviť aj v nových lokalitách, a to najmä na miestach, kde človek odstránil vegetáciu. Ide napríklad o opustené pieskovne, lomy či rašeliniská. „Umožňuje mu to produkcia veľkého množstva malých semien, ktoré vietor ľahko rozširuje aj na veľké vzdialenosti," uzavrela Repčíková.