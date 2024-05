Krpele sú mokraďou národného významu, jedinou v okrese Zvolen

Zvolen 30. mája (TASR) - Krpele sú mokraďou národného významu, jedinou s touto hodnotou v okrese Zvolen. Je to miesto na prežitie viacerých druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na vodu. TASR o tom informovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.



Dodala, že biotop s takmer stojatou vodou a bohatou mokraďovou vegetáciou vznikol pri ústí Slatiny do vodnej nádrže Môťová. Vyznačuje sa výskytom korunkovky strakatej, ktorá kvitne ružovou farbou a v okolí Zvolena je práve na Krpeliach. Sú tam aj viaceré druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú skôr typické pre teplejšie časti Slovenska. Združenie uvádza, že za potravou na toto miesto lietajú alebo tam hniezdia rôzne druhy vtákov, napríklad rybárik riečny, bocian čierny či močiarnica mekotavá. Vlhké prostredie je útočiskom pre ohrozené plazy a obojživelníky. Patria medzi ne užovky, ropuchy, skokan zelený a hnedý.



Krpele sú prvým stanovišťom náučného chodníka Údolím rieky Slatina. "Po nenáročnom teréne prevedie ľudí krásami prírody. Je to obľúbené miesto pre Zvolenčanov, kde trávia čas," priblížila Paulíková. Značená trasa prevedie návštevníkov od ústia rieky Slatina do vodnej nádrže Môťová, do dediny Slatinka a späť.



Aj ďalšie prírodné zvolenské lokality združenie mapovalo, aby ich dostalo do územného plánu mesta ako miesta, ktoré sú dôležité pre biodiverzitu. Vedia tak, čo v nich žije a rastie. Chodievajú do nich so žiakmi a využívajú ich na vysvetlenie významu takýchto miest v meste. Pozorujú takisto organizmy a robili aj rozbory vody. "Sú to miesta divočiny v mestskom prostredí. Človek môže vytvoriť niečo podobné, stojí to však veľa peňazí a údržba je drahšia," uzavrela Paulíková.