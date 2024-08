Lesnícka komora hlási lykožrúta na Čiernom Váhu, Taraba avizuje kroky

Kráľova Lehota 26. augusta (TASR) - Zdravé lesné porasty na Čiernom Váhu má podľa Slovenskej lesníckej komory (SLK) ničiť podkôrnik. Lesníci na to upozornili v pondelok s tým, že ide o dôsledok zákazu spracovania veternej kalamity z roku 2021. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) už avizoval kroky a uviedol, že takáto situácia sa nesmie opakovať.



Silný vietor vyvrátil v júli 2021 v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) 39.000 kubických metrov smrečín. "Štátni ochranári vzápätí neumožnili spracovanie 8800 kubických metrov v hospodárskych lesoch na dvoch lokalitách jadra veternej kalamity. Štátni lesníci boli pripravení ho spracovať ešte do konca roka 2021. Išlo pritom o kalamitné drevo aj v okolí prístupových ciest," uviedli zo SLK. Dôvodom zákazu bol vhodný biotop pre hlucháňa hôrneho, ktorý tam však podľa lesníckej komory nikdy nebol.



Orgány ochrany prírody pred dvoma rokmi podľa SLK vybrali dve územia s výmerou zhruba 450 hektárov v NAPANT-e v treťom stupni ochrany prírody s hospodárskymi a ochrannými lesmi a zakázali v nich lesnícku činnosť. "Okrem týchto plošných zákazov obmedzili aj spracovanie konkrétnych kubíkov kalamitnej hmoty. V roku 2022 išlo o 8900 kubických metrov. Na veternú kalamitu pripadalo iba 900 kubíkov, zvyšok tvorila podkôrniková kalamita. V roku 2023 ochranári zakázali lesníkom spracovať 6300 kubíkov, ale to už bola iba podkôrniková kalamita," konkretizovali zo SLK.



Taraba v pondelok podporil odporúčania SLK na vykonávanie včasného a komplexného spracovania drevnej hmoty po veternej kalamite na základe odporúčaní odborníkov. Zodpovednosť za aktuálny objem kalamitného dreva pripísal vtedajšiemu vedeniu ministerstva životného prostredia. Zároveň avizoval, že predložia vláde na schválenie národný projekt asanácie a výsadby zmiešaných lesov. A to tak, ako to odporúčajú odborníci a ako sa to už deje v Českej republike. "Chceme zdravé a vitálne lesy, preto už viac aktivistom nedovolíme ničiť slovenské lesy. Je to naše národné bohatstvo a politika aktívnej sanácie bude v popredí národnej stratégie ochrany a obnovy lesov," poznamenal.