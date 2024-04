Lesnícke dni vo Zvolene prinesú program i poľovnícku kuchyňu

Zvolen 15. apríla (TASR) - Vzdelávacie programy, poľovnícka kuchyňa i kultúrny program pre deti a dospelých budú súčasťou Lesníckych dní vo Zvolene. Podujatie sa uskutoční v piatok 19. apríla na Námestí SNP. TASR o tom v pondelok informovala Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene.



Dodala, že 18. ročník celoslovenskej akcie predstaví napríklad aktivity lesnej pedagogiky - ukážky poľovníctva a včelárstva. Návštevníci uvidia tiež tradičné i moderné technológie v lesníctve. Súčasťou programu bude aj predstavenie sokoliarskej skupiny zo Štiavnických Baní. Pre školské kolektívy a rodiny s deťmi sú pripravené riešenie lesných rébusov, možnosť zahrať sa s drevenými vedeckými hračkami či navštíviť virtuálnu jaskyňu. "Pozornosť je i na generačných rozhovoroch pre dušu a zdravie, ktoré bude viesť terapeutka," objasnila. Večer podujatie vo Zvolene vyvrcholí folklórnym vystúpením a koncertom.



Organizátori pripomínajú, že počas dňa bude voľný vstup na vežu kostola sv. Alžbety i do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. To je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.



Podľa Jaloviarovej cieľom Lesníckych dní v tomto roku je upriamiť pozornosť aj na 250. výročie narodenia významnej lesníckej osobnosti, Jozefa Dekreta Matejovie. Označovaný je ako otec slovenského lesníctva. Pri tejto príležitosti vyhlásilo NLC výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl s názvom Otec slovenského lesníctva očami detí. "Nejde ani tak o fyzickú podobu, ale o zachytenie obrazu doby, v ktorej Dekret žil a čo nové priniesol do lesníctva, keďže veľakrát je označovaný aj ako inovátor," vysvetlila.



V jednotlivých regiónoch Slovenska, napríklad v Bratislave, Kežmarku, Trenčíne, Hlohovci Banskej Štiavnici, Košiciach, Trenčíne, organizujú lesnícke inštitúcie aj ďalšie aktivity. Patria pod Lesnícke dni a viac informácií nájdu záujemcovia na ich oficiálnej webstránke.