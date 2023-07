VIDEO: Medvede z bojnickej zoo testovali kryt na kontajnery

Bojnice 6. júla (TASR) - Medvede z Národnej zoologickej záhrady Bojnice v týchto dňoch testovali odolnosť špeciálneho krytu na kontajnery na plast a plechovky. Kryty plánujú umiestniť na nádoby v národných parkoch a zabrániť tak tomu, aby tam voľne žijúce jedince chodili rozhrabávať odpad.



Kryt potrela ošetrovateľka i medom, aby medvede prilákala. "Medvede testovali betónový kryt, ktorý je špeciálne navrhnutý proti tomu, aby doň vnikli. Má 500 kilogramov, ide o betónový odliatok s kovovými dverami. Dovnútra sa následne vkladajú odpadové nádoby," uviedol obchodný zástupca Elkoplast Slovakia Marián Melicher.







Firma už má podľa neho certifikovaný i kryt s objemom 1100 litrov, ktorý odskúšala v zoologickej záhrade v Košiciach, bojnické jedince testovali kryt s menším objemom. "Hlavne nám ide o to, aby sme pomohli aj vyriešiť problém s medveďmi, ktoré chodia rozhrabávať odpadové stojiská. Keď test vyjde, kryty sa dajú použiť do národných parkov na nádoby na zber komunálneho odpadu či tých na plasty a plechovky, ktoré sa testovali tu," priblížil. Test označil Melicher za dobrý. "Medvede sú najlepší inžinieri, vymyslia i to, na čo možno my nemyslíme," podotkol.



Za dôležité označil testovanie zoológ Tatranského národného parku Michal Haring, ide podľa neho o tzv. záťažový test kontajnerov, ktoré sa potom umiestňujú na chránené územia alebo na územia s výskytom medveďa hnedého. "Bez testov umiestnite na územie nejaký kôš, ktorý by mohol naspäť medvede pritiahnuť do intravilánu. Takto sa nám po dlhej dobe podarilo v meste Vysoké Tatry dostať medvede stadiaľ preč," ozrejmil Haring. Prax podľa neho hovorí, že keď sa medvede vo voľnej prírode nedostanú chvíľu alebo hodinu do kontajnera, idú ďalej a nebudú tam míňať svoju energiu. "Je to iné ako v zoo, kde ho môžu mať týždeň a majú ho ako svoju hračku, medvede v prírode takto nefungujú," podotkol.



Testovanie vyzdvihol i riaditeľ zoo Tomáš Hulík, podľa ktorého ide jednak o pekné spestrenie pre jedincov v zoo, ale najmä je vynikajúce pre medvede žijúce vo voľnej prírode, keďže takýmito testami sa dajú skonštruovať kontajnery odolné voči nim. "Tým nebudú mať divé medvede tendenciu chodiť k ľudským obydliam a ľudia z nich nebudú mať taký veľký strach," dodal.