Dudince pripravujú opatrenia na zmiernenie zmien klímy

Dudince 18. augusta (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese pripravuje opatrenia na zmiernenie zmien klímy. Keďže sa v uplynulých rokoch rýchlo globálne otepľuje, samospráva plánuje nákup komunálnej techniky. Pre TASR to uviedla Monika Sliacka z tamojšieho mestského úradu. Ako dodala, bude to zametací elektromobil a osadenie retenčnej nádrže na dažďovú vodu, ktorá bude napojená na závlahový systém na futbalovom štadióne.



„Po meste sme vysadili dokopy 230 nových stromčekov, v centre mesta sa nachádza aj verejne prístupná stanica pre nabíjanie elektromobilov,“ zhrnula s tým, že sa zapojila aj tamojšia základná škola. „Vybudovali si dažďovú záhradu vytvorením klimatických prvkov v areáli školy,“ poznamenala.



Najnovšiu správu o hodnotení vplyvov globálneho otepľovania zverejnila Medzivládna komisia pre zmenu klímy (IPCC). Vyplýva z nej, že priemerná celosvetová teplota sa do roku 2030 môže zvýšiť o 1,5 stupňa Celzia, čo je o desať rokov skôr, ako uvádzali predchádzajúce predpovede. Údaje podľa expertov ukazujú, že otepľovanie sa v uplynulých rokoch ešte zrýchlilo. Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravuje Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP). Pracuje aj na zákone o klíme, ktorý má Slovensku pomôcť zbaviť sa emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie.