Na hrade Beckov bude odberné miesto na zálohované fľaše

Bratislava 6. mája (TASR) - Hrad Beckov je prvou kultúrnou pamiatkou na Slovensku, kde bude odberné miesto na zálohované nápojové obaly. Návštevník tak môže prispieť k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu aj na rozvoj hradu vzdaním sa zálohy po vhodení obalu do nádoby. TASR o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému Monika Farka.



"Veríme, že pilotnou spoluprácou na tento typ miesta inšpirujeme aj ostatné kultúrne pamiatky na Slovensku. Touto aktivitou chceme eliminovať vznik voľne pohodeného odpadu a podporiť rozvoj, ochranu a čistotu v okolí kultúrnych pamiatok. Navyše, návštevníci kultúrnych dominánt darovaním zálohy podporia ich obnovu," povedal generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.



Táto iniciatíva vznikla v spolupráci s riaditeľom hradu Beckov Petrom Pastierom. Je prvým krokom v posilňovaní záujmu o ochranu kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom aktívneho zapojenia návštevníkov do zálohovania. "Svojich návštevníkov učíme nielen histórii, ale aj zmýšľať ekologicky. Vnímame však, že je nesporne dôležitá dostupnosť triedených košov či miest, kde sa dajú vrátiť zálohované plastové fľaše a plechovky späť do zálohového systému," skonštatoval Pastier.



Správca poukázal na to, že dostupnosť odberných miest je dôležitá najmä v letnom turistickom období, keď dochádza k zvýšenej spotrebe nápojov, a tým pádom aj k hromadeniu zálohovaných obalov. Pre dosiahnutie cieľov zálohovanie je podľa Áča dôležité, aby ľudia systému porozumeli a bol pre nich dostupnejší. "Snažíme sa preto identifikovať rôzne typy miest, kde sezónne či celoročne dochádza k hromadeniu prázdnych zálohovaných nápojových obalov a práve tam vytvárať nové alternatívne miesta odberu," podotkol.