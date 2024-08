Ochranári vyzývajú na ochranu Stariny, envirorezort zakročí

Starina 27. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR musí zabezpečiť dôslednú ochranu strategického vodného diela Starina, ak chce zaistiť dostatočné zásobovanie východného Slovenska pitnou vodou. Upozorňuje na to ochranárska organizácia Aevis, podľa ktorej povodie Stariny nie je dostatočne chránené. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie MŽP, v súčasnosti pripravujú legislatívne zmeny, ktoré obmedzia vstup a zabezpečia lepšie monitorovanie územia Stariny. Taktiež sa s odborníkmi hľadajú riešenia, ako vybudovať ďalšie vodárenské zdroje na východe Slovenska.



Podľa organizácie Aevis je ochrana povodia Stariny a celkovo Národného parku (NP) Poloniny dlhodobo nedostatočná a nesystémová. "Ochranu pitnej vody musíme riešiť komplexne, nielen na úrovni samotnej nádrže, hrádze či súvisiacej úpravne vody. Vzhľadom na jej význam a nedostatok financií je dôležité, aby vydržala v dobrom stave a poskytovala kvalitnú pitnú vodu čo najdlhšie. Starina je súčasťou NP Poloniny a dobre nastavená a dôsledne dodržiavaná ochrana prírody zabezpečí zároveň aj ochranu vodného diela," povedal riaditeľ Aevisu Rastislav Mičaník.



Dodal, že efektívna ochrana tohto strategického zdroja pitnej vody pre východné Slovensko sa dá dosiahnuť iba ochranou celého horného povodia rieky Cirocha, ktorá Starinu napája.



"Hospodárska činnosť v lesoch nad Starinou súvisiaca so sprístupnením, ťažbou a dopravou dreva je zdrojom sedimentov, ktoré sú odplavované do vodárenskej nádrže a môžu zapríčiniť zníženie kvality tohto cenného vodárenského zdroja," konštatuje krajinný ekológ Tomáš Lepeška.



NP Poloniny podľa ochranárov potrebuje dobrú zonáciu, ktorá nebola dokončená. Podľa Mičaníka je nevyhnutné, aby MŽP prostredníctvom NP zabezpečilo komplexnú ochranu Stariny a súkromným vlastníkom v celom jej povodí ponúklo férové kompenzácie za obmedzenie v hospodárení.



V reakcii na ochranárov envirorezort uviedol, že oceňuje záujem a výzvu lepšie chrániť vodárenskú nádrž Starina. "Ministerstvo po nástupe ministra Tarabu otvorene hovorí o zraniteľnosti východného Slovenska, pokiaľ ide o dodávky pitnej vody. V prípade, že sa akýmkoľvek spôsobom ohrozí VN Starina, východné Slovensko bude odrezané od vody na dlhé časové obdobie, keďže neexistuje žiadny záložný sekundárny zdroj," uviedlo ministerstvo s tým, že dôvody odstávky nemusia byť len environmentálne, ale aj technické.



"V tejto súvislosti vicepremiér Tomáš Taraba inicioval stretnutia s predstaviteľmi samospráv východného Slovenska a bol nemilo prekvapený nezáujmom riešiť otázku výstavby náhradného dodatočného zdroja," dodalo.



Envirorezort bude spoločne s vodohospodármi a odborníkmi hľadať efektívne riešenia, ako vybudovať ďalšie vodárenské zdroje na východe Slovenska s cieľom zabezpečiť stabilné a dlhodobé zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.



VN Starina je ministerstvom životného prostredia určená za prvok kritickej infraštruktúry a aj za životne dôležitý zdroj. Vstup nepovolaných osôb do ochranného pásma prvého stupňa, vykonávanie akejkoľvek činnosti v tomto pásme a budovanie nelegálnych stavieb v ochrannom pásme druhého stupňa a v bezprostrednom dosahu vodného zdroja Starina je považované za narušenie prvku kritickej infraštruktúry a ohrozenie životne dôležitého zdroja.