Národné lesnícke centrum pripravilo vzdelávacie aktivity pre deti

Zvolen 23. mája (TASR) – Aj Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene podporilo tohtoročnú kampaň Medzinárodného dňa biodiverzity, ktorý pripadol na sobotu 22. 5., formou vzdelávacej aktivity pre mladých poslucháčov Detskej lesníckej univerzity a zdieľaním online kampane na profiloch cez sociálne siete. TASR o tom informovala Andrea Melcerová z NLC.



Podľa nej Medzinárodný deň biodiverzity v tomto roku nesie slogan: My sme súčasťou riešenia. Nadväzuje na odkaz z minulého roka: Naše riešenia sú v prírode. Pripomína, že biodiverzita ostáva odpoveďou na mnoho výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Každý dokáže svojím správaním podporiť proces jej zachovania vo svojom prostredí.



„Správať sa zodpovedne a úctivo k prírode nie je náročné. Triediť odpad na recykláciu, zbytočne nenakupovať oblečenie, alebo len neodhadzovať odpadky do prírody, to zvládne aj žiak základnej školy. Možno sa zdá, že sú to malé činy jednotlivca, sú to však veľké zmeny pre budúcnosť našej prírody,“ tvrdí Tim Weiss, žiak šiesteho ročníka zo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, poslucháč prebiehajúcej Detskej lesníckej univerzity.



Podľa NLC organizujú ju už po 11. raz aj za podpory štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR.