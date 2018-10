Nový ročník programu Zelených oáz sa sústreďuje na výsadbu stromov

V minulom ročníku Zelených oáz sa do prvého kola zapojilo až 189 žiadateľov, z ktorých poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 107 projektov.

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) - Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou Slovnaft, vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi najlepšie projekty sa rozdelí suma 60.000 eur.



Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. "Je čoraz viac zrejmé, že aj nás sa bezprostredne dotýkajú klimatické zmeny, aké sme doteraz nezažili. Dlhé obdobia extrémnych horúčav a sucha, na druhej strane prívalové dažde. K tomu treba, hlavne v mestskom prostredí, pripočítať vplyv výstavby na likvidáciu existujúcej zelene. Vo vidieckom prostredí je badateľná zase likvidácia lesných a brehových porastov, a už aj jednotlivých stromov, vrátane tradičných ovocných drevín pozdĺž vidieckych ciest. Už Mária Terézia vydala nariadenie, aby sa okolo ciest vysádzali stromoradia, ktoré ich nielen označovali, ale ľuďom cestovanie aj spríjemnili. Nezanedbateľný je aj významný krajinotvorný vplyv takejto výsadby. Mnohé aleje tvoria dodnes významnú časť nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. Preto mottom aktuálneho ročníka programu Zelené oázy je 'Saďme stromy!'," uviedol k novému ročníku súťaže programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec.



Grantový program Zelené oázy podporuje už 13 rokov aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Hlavným cieľom programu je podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.



V minulom ročníku Zelených oáz sa do prvého kola zapojilo až 189 žiadateľov, z ktorých poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 107 projektov. Podľa Hronca program Zelené oázy je tak viditeľným dôkazom silného záujmu o environmentálne prostredie a čoraz väčšej angažovanosti miestnych komunít. Inšpiratívnymi príkladmi sú realizované projekty, ako komunitná záhrada vo Vrbovci, Záhradná zóna pre imobilných v Olichove alebo študentmi obnovený ovocný sad v Banskej Štiavnici, ktorý bude okrem vzdelávacích kurzov slúžiť na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít.



Uzávierka prijímania žiadostí je 3. decembra 2018. Spomedzi prijatých žiadostí bude odborná komisia vyberať do 2. kola tie najlepšie návrhy v januári 2019. Podrobné informácie o grantovej výzve a možnostiach, ako požiadať o grant v programe Zelené oázy nájdete na www.ekopolis.sk