STROM ROKA: O titul sa uchádza 12 finalistov

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Do finále ankety Strom roka 2025 postúpilo 12 kandidátov z rôznych kútov Slovenska. O tom, ktorý zvíťazí a získa prestížny titul, rozhodne verejnosť v hlasovaní. Začalo sa v utorok a potrvá do konca septembra. TASR o tom informovala Martina Hromadová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis, ktorá súťaž stromov organizuje už po 23. raz.



„Aj tento rok sme do finále vybrali majestátne stromy, staré platany, zabudnutý dub, vŕbu nezvyčajného tvaru, obľúbené lipy, ale máme tam i zastúpenie netradičného ginka, oskoruše, hrušku s naozaj výnimočnou chuťou plodov a bútľavý buk, ktorý je dnes v ohrození,“ konštatovala Hromadová.



Na prvé tri víťazné stromy čaká odmena v podobe dendrologického posudku a odborné ošetrenie v hodnote 400 eur. Víťaz automaticky postupuje do finále Európsky strom roka.



„V ankete nerozhoduje vek či výzor. Hľadáme príbehy stromov a ľudí, ktorí sú s nimi pevne prepletení. Vypovedajú o historických udalostiach, prvých láskach či smutných osudoch. Vďaka tomu sa dostane pozornosť práve zabudnutým starým, vzácnym alebo ohrozeným stromom,“ priblížila Hromadová.



Verejnosť môže hlasovať za svojho favorita štyrmi spôsobmi, na webe www.stromroka.sk, prostredníctvom originálneho hlasovacieho lístka v letnom čísle časopisu Krásy Slovenska, formou SMS alebo na sociálnej sieti.



„Poslaním ankety je upozorniť na krásu, hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Každoročne sa ako súčasť ankety uskutočňuje aj súťaž pre školy, ktorej cieľom je podporiť hlasovanie v ankete a zvýšiť záujem najmladšej generácie o svoje okolie,“ zdôraznila Hromadová.



O titul Strom roka 2025 sa uchádzajú asi tristoročné dreviny platan javorolistý v areáli parku Materskej školy v Bardoňove a lipa malolistá nad obcou Beckov. Súťaží tiež jabloň planá na vrchu Diel nad obcou Žiar, dub letný v osade Cibajky, Klátova Nová Ves, platan javorolistý v historickom parku Voderady či jarabina oskorušová v obci Štvrtok, časť Sedlišky. Ďalšími finalistami sú ginko dvojlaločné, ktoré sa nachádza v areáli pri Základnej škole s materskou Masarykova v Košiciach, buk lesný v časti obci Látky - Čechánky, vŕba trojtyčinková, ktorú možno nájsť pri vstupe na kúpalisko v Cíferi-Páci a hruška domáca blízko obce Lipovec. Rovnako ďalšie dve lipy malolisté, jedna na okraji obce Oslany a druhá pri zrúcanine Monastyr v Krásnom Brode.