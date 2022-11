Enviro: Obce pri Ružomberku symbolicky spojila nová stromová aleja

Liptovská Štiavnica 1. novembra (TASR) - Poľnú cestu medzi Liptovskou Štiavnicou a Liptovskými Sliačmi neďaleko Ružomberka lemuje nová stromová aleja. Vysadili ju v týchto dňoch desiatky dobrovoľníkov. Autor myšlienky František Hanes pre TASR povedal, že stromoradie má skultúrniť priestor medzi oboma obcami a symbolicky i duchovne ich prepojiť.



Nová aleja bude slúžiť na spríjemnenie života tamojších obyvateľov a návštevníkov. "Videl som, že do tejto lokality chodí mnoho ľudí, bežcov, mamičky s kočíkmi, prechádzajú sa tu dôchodcovia, ale je to poľnohospodárska zem a niečo mi tu chýbalo. Vtedy mi napadlo, že by sa tu mohla veľmi pekne vynímať aleja alebo stromoradie," priblížil prvotnú myšlienku Hanes.



Ruku k dielu priložilo vedenie obce Liptovská Štiavnica, komunita Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom a nadšenci. Spoločne sa im podarilo uspieť vo výzve z Nadácie Ekopolis a získali tak 3500 eur na nákup stromčekov.



S výsadbou 160 líp a orechov prišli pomôcť deti, študenti, dôchodcovia, ale napríklad aj poľovníci. Po zasadení stromčeky pripevnili k oporným kolom, pred zverou ich ochránia oplôtky z pletiva. Autor myšlienky ubezpečil, že nejde o poslednú takúto aktivitu.