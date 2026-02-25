Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia Čadce vlani vytriedili 4436 ton odpadu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia mesta v roku 2025 vyprodukovali 8.779.447 kilogramov odpadu.

Autor TASR
Čadca 25. februára (TASR) - Obyvatelia Čadce vlani vytriedili 4436 ton odpadu. Miera vytriedenia sa medziročne nepatrne zvýšila a predstavovala 50,53 percenta. Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu za uloženie komunálnych odpadov na skládku tak v roku 2026 činí 15 eur za tonu. Radnica o tom informovala na svojom webovom sídle.

Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia mesta v roku 2025 vyprodukovali 8.779.447 kilogramov odpadu. Spomedzi tohto množstva Čadčania okrem železa a ocele (962 ton) a biologicky rozložiteľného odpadu (937 ton) vytriedili najviac biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (743 ton).

V rebríčku najviac triedených odpadových komodít ďalej nasledujú papier a lepenka (517 ton), sklo (417 ton) a plasty (316 ton).
