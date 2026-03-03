< sekcia Regióny
Obyvatelia Kysuckého Nového Mesta vlani vytriedili 3840 ton odpadu
Ako vyplýva zo zverejnených údajov, produkcia odpadu v Kysuckom Novom Meste v posledných troch rokoch klesá.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 3. marca (TASR) - Obyvatelia Kysuckého Nového Mesta vlani vytriedili 3840 ton odpadu. Miera vytriedenia medziročne nepatrne poklesla a predstavovala 46,26 percenta. Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu za uloženie komunálnych odpadov na skládku tak v roku 2026 činí 18 eur za tonu. Radnica o tom informovala na svojom webovom sídle.
Doplnila, že mesto zaznamenalo za posledné tri roky pokles v úrovni vytriedenia komunálneho odpadu. V roku 2023 bola miera triedenia vyššia ako 54 percent, pričom výška zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku sa odvíja práve od miery vytriedenia komunálneho odpadu.
„Ak by si mesto udržalo úroveň triedenia nad 50 percent, poplatok by bol 15 eur za tonu. Pri množstve odpadu približne 3808 ton ročne by to znamenalo rozdiel 11.200 eur ročne,“ vysvetlila radnica.
Ako vyplýva zo zverejnených údajov, produkcia odpadu v Kysuckom Novom Meste v posledných troch rokoch klesá. Kým v roku 2023 celkové množstvo vyprodukovaného odpadu dosiahlo 9.070.223 kilogramov, vlani obyvatelia mesta vyprodukovali o približne 760.000 kilogramov odpadu menej.
Doplnila, že mesto zaznamenalo za posledné tri roky pokles v úrovni vytriedenia komunálneho odpadu. V roku 2023 bola miera triedenia vyššia ako 54 percent, pričom výška zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku sa odvíja práve od miery vytriedenia komunálneho odpadu.
„Ak by si mesto udržalo úroveň triedenia nad 50 percent, poplatok by bol 15 eur za tonu. Pri množstve odpadu približne 3808 ton ročne by to znamenalo rozdiel 11.200 eur ročne,“ vysvetlila radnica.
Ako vyplýva zo zverejnených údajov, produkcia odpadu v Kysuckom Novom Meste v posledných troch rokoch klesá. Kým v roku 2023 celkové množstvo vyprodukovaného odpadu dosiahlo 9.070.223 kilogramov, vlani obyvatelia mesta vyprodukovali o približne 760.000 kilogramov odpadu menej.