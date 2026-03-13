< sekcia Regióny
Obyvatelia Rajeckých Teplíc vlani vytriedili 430 ton odpadu
V rebríčku najviac triedených odpadových komodít ďalej nasledujú plasty (41 ton), drevo (31 ton) a biologicky rozložiteľný odpad (30 ton).
Autor TASR
Rajecké Teplice 13. marca (TASR) - Obyvatelia Rajeckých Teplíc vlani vytriedili 430 ton odpadu. Miera vytriedenia sa medziročne zvýšila o štyri percentá a predstavovala 38,66 percenta. Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu za uloženie komunálnych odpadov na skládku tak v roku 2026 činí 22 eur za tonu. Radnica o tom informovala na svojom webovom sídle.
Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia mesta v roku 2025 vyprodukovali 1.112.320 kilogramov odpadu. Spomedzi tohto množstva okrem skla (122 ton) a železa a ocele (89 ton) vytriedili najviac papier a lepenku (52 ton).
V rebríčku najviac triedených odpadových komodít ďalej nasledujú plasty (41 ton), drevo (31 ton) a biologicky rozložiteľný odpad (30 ton).
Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia mesta v roku 2025 vyprodukovali 1.112.320 kilogramov odpadu. Spomedzi tohto množstva okrem skla (122 ton) a železa a ocele (89 ton) vytriedili najviac papier a lepenku (52 ton).
V rebríčku najviac triedených odpadových komodít ďalej nasledujú plasty (41 ton), drevo (31 ton) a biologicky rozložiteľný odpad (30 ton).