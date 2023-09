Ochranári čistili vo Veľkej Fatre lokalitu s výskytom raka červeného

Martin 25. septembra (TASR) - Lokalitu s výskytom nepôvodného raka červeného čistili ochranári počas víkendu na území Národného parku (NP) Veľká Fatra. Podľa manažérky pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristíny Bockovej našli invázny druh raka vo vodnom toku na území s prvým stupňom ochrany. Ide o prvý potvrdený výskyt tohto druhu na území Slovenska.



Doplnila, že na čistení sa podieľala Správa NP Veľká Fatra v spolupráci so ŠOP SR a Slovenským rybárskym zväzom (SRZ) - Rada Žilina. Výskyt raka červeného potvrdili v okrese Turčianske Teplice na úseku približne 1,5 kilometra malého toku, dotovaného teplou vodou z termálneho vrtu. "Populáciu tu tvorí niekoľko tisíc jedincov a v lokalite sa nachádzajú aj ďalšie nepôvodné druhy živočíchov a rastlín. Rak červený pochádza z Ameriky a dosahuje veľkosť do 15 centimetrov. Je prenášačom račieho moru. Ochorenia, voči ktorému nie sú naše druhy rakov imúnne a spôsobuje ich masový úhyn," vysvetlila.



Počas dvoch dní viac ako 50 zamestnancov Správy NP Veľká Fatra, ŠOP SR, zástupcov SRZ - Rada Žilina a členov stráže prírody čistilo lokalitu a zbieralo invázne raky a nepôvodné sladkovodné krevety. Všetky odchytené jedince podrobili odbornému monitoringu a meraniu zástupcami Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach a následne zlikvidovali, dodala Bocková.



Po odvodnení lokality a vyzbieraní rakov aplikovali vápnovú dezinfekciu dna a brehov toku na zamedzenie preneseniu račieho moru a na likvidáciu mladých jedincov rakov, ktoré nebolo možné odchytiť. "V lokalite zbierali opakovane aj po aplikácii vápna do neskorých večerných hodín. Doteraz odchytili zhruba 4000 jedincov rakov a počas akcie ďalších viac ako 5000 jedincov. Počas víkendu odchytili ďalšie samice s mláďatami v počte viac ako 3400 kusov. Do dnešného dňa bolo v lokalite zlikvidovaných viac ako 12.400 jedincov tohto nepôvodného invázneho druhu," spresnila zoologička Správy NP Veľká Fatra Mária Apfelová.



Termín podľa Bockovej prispôsobili druhému obdobiu rozmnožovania raka pre jeho väčšiu efektívnosť. "V opatreniach sa bude pokračovať až do polovice októbra. Následne bude zabezpečený dvojročný monitoring lokality a odchyt zvyšných jedincov," priblížila Bocková.