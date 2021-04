Ochranári osadili v Nedožeroch-Brezanoch zábrany pre migrujúce žaby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nedožery-Brezany 2. apríla (TASR) - Prievidzskí ochranári prispeli k vyššej ochrane migrujúcich žiab počas jari. Už niekoľkýkrát osadili vo štvrtok (1. 4.) v blízkosti priehrady v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza zábrany, aby sa žaby nedostali na komunikáciu a tam ich nezrazilo auto." povedal Marek Měrka zo Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) v Prievidzi.Podobné zábrany podľa neho každoročne inštalujú ochrancovia po celom Slovensku, keďže žaba a v tomto konkrétnom prípade ropucha obyčajná je chránený a veľmi užitočný živočích. "" priblížil.Ochrancovia osadili približne 500 metrov zábran, v pláne majú i ďalších 200 metrov. V blízkosti vodnej nádrže sú i dva migračné tunely. "" spomenul Měrka.Migrácia ropuchy obyčajnej súvisí s jej rozmnožovaním. Žije totiž v lese, no na rozmnožovanie potrebuje vodu. Mladé žaby sa potom vracajú naspäť do lesa. "" ozrejmil Měrka.Žaby budú ochrancovia prenášať približne dva alebo tri týždne, a to v závislosti od počasia.