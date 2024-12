Ochranári v Prešove zachraňovali viaceré netopiere

Prešov 3. decembra (TASR) - Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody (RCOP) v Prešove riešili v uplynulých dňoch viaceré telefonáty v súvislosti s výskytom netopierov na balkónoch či vnútorných priestorov panelákov, hlavne na Sídlisku III a Šváboch. Ako pre TASR uviedla Marta Hrešová z RCOP v Prešove, oteplenie spôsobilo, že netopiere v nočných hodinách vylietali za potravou a snažili sa nájsť vhodné úkryty na hibernáciu - zimný spánok.



"Najčastejšie išlo o druh raniak hrdzavý, ktorého dĺžka tela dosahuje šesť až osem centimetrov a rozpätie krídel až 35 centimetrov. V minulosti sa tento druh vyskytoval v lesoch, kde využíval hlavne stromové dutiny. S úbytkom starých stromov sa kolónie začali presúvať na panelové sídliská. Ako úkryty využívajú duté priestory v strešných atikách a fasádach bytoviek. Kolónie netopierov využívajú často aj štrbiny medzi panelmi na miestach, kde je vypadnutá izolácia. Tento presun do ľudských sídlisk si zapríčinil čiastočne aj človek sám, pretože dlhodobo odstraňuje z lesov staré stromy, ktoré predtým poskytovali úkryty pre vtáky aj netopiere," povedala Hrešová.



Netopiere podľa jej slov nie sú nebezpečné, je však potrebné byť opatrný pri manipulácii s nimi. "V prvom rade vyskúšame, či netopier nevyletí sám otvoreným oknom alebo dverami. Ak je príliš zoslabnutý, opatrne ho uložíme do krabice s handrou, kde sa môže ukryť. Nájdené netopiere sú často dehydrované, preto je dobré im priložiť k papuľke kúsok vaty alebo vreckovky namočenej vo vode. Každé divé zviera sa môže brániť, a tak radšej použijeme rukavice alebo kúsok handry," vysvetlila Hrešová.



Krabicu s netopierom je potrebné umiestniť do chladnej miestnosti v pivnici alebo na chodbe s teplotou okolo desať až 15 stupňov až do príchodu ochranárov. "S príchodom teplejších dní, keď teplota stúpne nad osem až desať stupňov, môžeme vyložiť krabicu na balkón a netopier odletí sám. Pozor však, aby sa k nemu nedostali domáci miláčikovia - psy či mačky, tí by ho mohli poraniť alebo aj usmrtiť," vysvetlila Hrešová.



Netopiere do svojich zimovísk prichádzajú zväčša koncom októbra a prebúdzajú sa koncom marca v závislosti od počasia. Najväčším zimoviskom netopierov sú Dubnické opálové bane. Zimuje tam každoročne okolo 7000 jedincov 15 druhov, pričom najpočetnejšie sú podkovár malý, netopier brvitý a podkovár veľký.



"Netopiere sú človekom vnímané negatívne a sú opradené rôznymi mýtmi. Pravdou však je, že sú to veľmi užitočné živočíchy. Jeden netopier dokáže za noc skonzumovať až 2000 kusov komárov," dodala Hrešová.