Odstavením baní v Novákoch má SR ušetriť tri až päť percent emisií

Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovensko by odstavením uhoľných baní a elektrárne Nováky malo znížiť náklady na elektrickú energiu o viac ako 388 miliónov eur. Taktiež by malo ušetriť tri až päť percent emisií skleníkových plynov. TASR o tom informoval Juraj Melichár z občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA.



"Spoločné plánovanie energetickej transformácie hornej Nitry je dobrým príkladom spolupráce pre zahraničné uhoľné regióny. Prepájanie miestnych, regionálnych, národných a európskych inštitúcií, samospráv, podnikateľov, miestnych obyvateľov, mimovládnych organizácií viedlo k tvorbe plánu na roky 2022 - 2030, ktorý však treba dobre implementovať," povedala regionálna koordinátorka Priateľov Zeme-CEPA Lenka Ilčíková. Pri dobrej koordinácii a spoločnej snahe viacerých inštitúcií to môže podľa nej miestnym zabezpečiť zdravšie životné prostredie, kvalitnejšie vzdelávanie či pracovné príležitosti.



Združenie poukazuje, že v regióne už prebiehajú projekty náhradných zdrojov vykurovania, rozvoja malého a stredného podnikania, podpory zamestnateľnosti baníkov a iných pracovníkov, poradenskej a konzultačnej činnosti pre žiadateľov projektov. Posilňujú sa tiež koordinačné a administratívne kapacity miest v regióne.



Zásadná je podľa Priateľov Zeme-CEPA transformácia banského podniku, energetickej infraštruktúry, brownfieldov a plôch zasiahnutých ťažobnou činnosťou. Plánuje sa vybudovanie priemyselného parku v Handlovej, na odkalisku sa má postaviť najväčšia fotovoltická elektráreň na Slovensku a samotné bane môžu byť využité ako zásobníky tepla v kombinácii s tepelnými čerpadlami. Súčasťou týchto zmien je aj plánované zvyšovanie energetickej efektívnosti budov s alokáciou 30 miliónov eur, čo môže priniesť aj zníženie nákladov na energie, skonštatovalo združenie.



"Dokázali by sme urobiť aj viac. Pri kvalitnej obnove budov by sme mohli oveľa rýchlejšie prejsť na vykurovanie bez fosílneho plynu. Ten je totiž ďalším cenovým a ekologickým rizikom pre obyvateľov," povedal Melichár. Doplnil, že si dali vypracovať štúdie, ktoré ukázali, ako by sa vedelo vykurovať viacero miest bez dovozu fosílnych palív a s obnoviteľnými zdrojmi v zateplených budovách. "Tou najambicióznejšou cestou momentálne región nejde, to sa však môže zmeniť. Celá transformácia je obrovskou príležitosťou, ktorú by bolo škoda nevyužiť najviac, ako sa len dá," podotkol.



Región horná Nitra odstaví v decembri uhoľné bane a elektráreň Nováky. Opatrenie prináša vďaka finančnej podpore Európskej Únie, vyše 226 miliónov eur, obyvateľom čistejšie ovzdušie a nové príležitosti na podnikanie. Vládni analytici v štúdii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky do roku 2030 uviedli zatvorenie uhoľných baní ako najvýhodnejšie klimatické opatrenie so zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými úsporami v hodnote 605 miliónov eur, tvrdí Melichár.