Odstránenie sudov s PCB v Strážskom je záverom rozsiahlej operácie

Strážske 4. júna (TASR) – Samotné odstránenie sudov s polychlórovanými bifenylmi (PCB) v Strážskom, ich bezpečné uskladnenie a sanácia pozemkov budú záverečnou etapou operácie, ktorá vzhľadom na rizikovosť manipulácie so sudmi musí byť pripravená do najmenších detailov. V týchto dňoch sa uskutočňuje certifikácia kontajnerov, do ktorých budú hasiči ukladať chemikálie. Uviedol to pre TASR tlačový odbor kancelácie ministra vnútra.



"V prvej etape sme v spolupráci s rezortom životného prostredia a miestnou samosprávou pracovali na obstaraní potrebnej techniky, rokovali o podmienkach vstupu na súkromný pozemok, takisto o prenájme parciel na uskladnenie zabezpečeného odpadu," ozrejmil rezort. Podotkol pritom, že samotnému odstráneniu sudov musia predchádzať práce na zabezpečení miesta realizácie sanačnej akcie. "Je potrebné spevniť podložie a cesty, ktorými budú bezpečnostné zložky prepravovať techniku, takisto vybudovať stojiská pre kontajnery a v neposlednom rade vybudovať zázemie pre zasahujúce zložky," priblížil s tým, že pri napredovaní podľa nastaveného harmonogramu je veľmi dôležitá aj úzka súčinnosť štátu, samosprávy a vlastníkov pozemkov.



Na odstraňovaní envirozáťaže, na ktorú vláda predbežne vyčlenila pol milióna eur, sa budú podieľať hasiči zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom, v prípade potreby je rezort pripravený zapojiť aj hasičov z ostatných útvarov, prípadne ďalšie zložky ministerstva vnútra či obrany. Sudy s PCB látkami budú v rámci akcie premiestnené do špeciálnych kontajnerov. "Sú vyrobené z vysokokvalitnej ocele, každý z nich má nosnosť 15.000 kilogramov. Okrem toho, že sú vodotesné, majú množstvo ďalších bezpečnostných prvkov na uskladnenie a transport PCB látok," doplnil tlačový odbor.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom roka 2019 aj majiteľ susedných pozemkov. Ministerstvo vnútra má v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie zrealizovať odstránenie toxických látok, na sanácii envirozáťaže sa podieľajú aj rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva.