V Dolnom Kubíne spúšťajú odvoz vianočných stromčekov

Dolný Kubín 8. januára (TASR) - Zber živých vianočných stromčekov v Dolnom Kubíne zabezpečujú od pondelka. Smerovať budú do kompostárne, kde ich premenia na živiny pre pôdu. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné položiť ku smetným nádobám pri bytových domoch. "Prosíme obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do pristavených smetných nádob a nekládli ich na chodník. Uľahčia tým prístup ku kontajnerom. Žiadame o ich uloženie ku smetným košom. Najdôležitejšie je stromček zbaviť všetkých ozdôb, girlánd, svetielok, sladkostí a podobne," vysvetlil vedúci odboru miestneho hospodárstva na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.



Dolnokubínčania, ktorí nestihnú vývoz živých vianočných stromčekov, ich môžu priniesť osobne a bezplatne odovzdať v Technických službách. Otvorené majú v pondelky, utorky, štvrtky a piatky od 6.00 do 13.30 h, v stredy od 6.00 do 17.30 h a v soboty od 8.00 do 11.30 h.