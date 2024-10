Výzva agentúry životného prostredia motivuje k zmene svojho okolia

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici pripravila pokračovanie kampane "klímaTYzuj" sa s inovovanými výzvami. Aktuálna októbrová nesie názov Aktivuj sa a motivuje jednotlivcov i kolektívy k zmene svojho okolia k lepšiemu. TASR o tom vo štvrtok informoval manažér pre komunikáciu SAŽP Roman Lebeda.



Podľa vedúcej odboru environmentálnej výchovy SAŽP Jany Bačkorovej je cieľom nových výziev uvedomiť si, že zmena klímy je tu a teraz. Každý deň ju ovplyvňujeme a ona ovplyvňuje nás.



"Hovorí sa, že najväčším nepriateľom planéty je sám človek. Ak vie človek všetko zničiť, tak vie aj všetko napraviť. Preto je súčasťou októbrovej výzvy motivácia začať meniť svoje okolie k lepšiemu," vysvetlila Bačkorová s tým, že súčasťou výzvy je výber miesta, ktoré chce jednotlivec či školský kolektív zmeniť alebo zlepšiť. Môže to byť vyčistenie potôčika či studničky, vyzbieranie odpadkov v lese, oprava náučnej tabule alebo niečo podobné.



Súťažiaci urobí fotku miesta pred a po jeho aktivite a odošle ju cez formulár na stránke kampane. Pre učiteľov prebieha aj sprievodná aktivita Učiteľ v akcii, ktorá prináša námety na edukačné aktivity pre všetky cieľové skupiny - materské, základné a stredné školy.



Na záujemcov čaká ešte deväť výziev a tém, ktoré sa budú postupne odkrývať vždy v prvý deň v mesiaci až do júna budúceho roka. Zapojiť sa môžu jednotlivci i školské kolektívy. Po splnení výzvy mesiaca stačí zadať výsledky do formulára a každý účastník kampane bude zaradený do mesačného žrebovania o balíček greenfluencera. Čím viac výziev splní, tým väčšiu šancu bude mať v záverečnom júlovom žrebovaní po skončení kampane.