Orliak morský historicky prvýkrát zahniezdil na Liptove

Liptovská Sielnica 9. júna (TASR) – Orliak morský tento rok historicky prvýkrát zahniezdil na Liptove. Správa Tatranského národného parku (TANAP) o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.



"Z oblasti Liptova historicky nebolo dosiaľ jeho hniezdenie známe, hoci pozorovania z oblasti Liptovskej Mary posledné roky pribúdali. Konečne, po mnohých dňoch a stovkách hodín strávených v teréne, sa v marci tohto roku podarilo zamerať dva dospelé orliaky zalietajúce do porastu aj s materiálom na hniezdo. Samotné hniezdo sa podarilo dohľadať na mohutnom ihličnane," konkretizovali pracovníci Správy TANAP-u s tým, že odvtedy lokalitu systematicky strážia až do dnešných dní.



Orliaky morské majú najčastejšie dve mláďatá. "Avšak na našom hniezde bolo počas krúžkovania len jedno mláďatko, ktoré sa vyliahlo koncom apríla," dodali. To, že pár má len jedného potomka, pripisujú pomerne mladému veku samice, ktorý sa dá rozpoznať podľa sfarbenia chvostových pier. Tiež tomu, že ide o prvé hniezdenie tohto páru.



Orliak morský je najväčším hniezdiacim dravcom na Slovensku. Rozpätie jeho krídel dosahuje 2,2 až 2,4 metra a váha až do ôsmich kilogramov. Hniezdiská tohto druhu boli na Slovensku známe v povodí Dunaja už v minulom storočí, kde pravidelne hniezdil do roku 1964. Zaznamenané bolo aj neúspešné hniezdenie páru na brehu Oravskej priehrady v rokoch 1960 a 1961. Neskôr z dôvodu priameho prenasledovania človekom z nášho územia na dlhé obdobie ako hniezdič vymizol. Opätovné hniezdenie dvoch párov orliakov zistili až v roku 1997 pri Dunaji. Od tohto obdobia počet hniezdnych párov pomaly narastá, najmä na juhozápadnom a východnom Slovensku, zhrnula Správa TANAP-u.