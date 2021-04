Pod Vihorlatským pohorím ožívajú verejné ovocné sady

Podhoroď 27. apríla (TASR) – Pod Vihorlatským pohorím ožívajú zásluhou dobrovoľníkov z občianskeho združenia Okolo zanedbané verejné ovocné sady. Prvú úrodu z jabloní v sade v obci Podhoroď v okrese Sobrance sa síce vlani pre pandémiu nepodarilo osláviť podľa predstáv, z aktivít združenia však profitovali miestne deti. Ako TASR informoval Juraj Senič z Okolo, združenie plánuje svoju činnosť rozšíriť i do ďalších obcí.



„Ideou projektu Sady Vihorlatu je dať domácim aj cudzím príležitosť stretnúť sa a aktívne spolu tráviť čas. Pritom sa niečo naučiť, vymeniť si skúsenosti a vytvoriť niečo hodnotné pre všetkých," priblížil Senič s tým, že minuloročná kultivácia sadu v obci Podhoroď bola pilotným počinom tohto projektu. Od januára 2020 tu malo 23 dobrovoľníkov odpracovať spolu 4333 hodín. „Z hustého náletového porastu sprístupnili zatiaľ 34 jabloní, ktoré po dlhom čase priniesli bohatú úrodu, vysadili desať nových ovocných stromov a sprostredkovali sériu workshopov a exkurzií," doplnil s tým, že dobrovoľníci tiež časť obecného pozemku oplotili a počas sezóny v ňom nechávajú spásať trávu kozy zapožičané od starostu susednej obce Ruský Hrabovec.



Ako priblížila učiteľka miestnej základnej školy Jana Nováková, škola sa na podnet OZ zapojila do celoslovenského projektu SadOVO, v rámci ktorého nazbierali žiaci mnoho zážitkov a vedomostí. „Stihli exkurziu v Bošáckej doline, praktický kurz plánovania a výsadby ovocných stromov v našom sade, online vzdelávacie webináre o vzácnych starých odrodách a kurz starostlivosti o stromy po výsadbe," ozrejmila.



Ovocie vypestované v prvom roku po obnove obecného sadu plánovalo združenie obrať prostredníctvom samozberu a v obci uskutočniť jablkové slávnosti. Protipandemické opatrenia to však neumožnili, rovnako ako ani následný zámer podarovať úrodu blízkym školám a domovom sociálnych služieb. Jablká preto napokon spracovali na mušt, ktorý ponúkali darcom finančných príspevkov ako odmenu. Zisk majú podľa Seničových slov používať na ďalšiu obnovu a zveľaďovanie sadov. „V prácach pokračujeme ďalej a komunikujeme ďalšie plány s okolitými obcami. Ak nám stromy aj tohto roku zarodia a situácia to dovolí, radi uskutočníme plánované samozbery a obecné jablkové slávnosti," uzavrel Senič s tým, že obnovený podhoroďský sad nachádzajúci sa na kopci za obecným úradom je po celý rok prístupný verejnosti.