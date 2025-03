PO ÚTOKU MEDVEĎA: Hlásia, že chodník v Šútovskej doline je bezpečný

Šútovo 25. marca (TASR) - Po zmonitorovaní Šútovskej doliny zásahovým tímom pre medveďa hnedého Národný park (NP) Malá Fatra oznamuje na sociálnej sieti verejnosti, že pohyb po turistickom chodníku smerom k Šútovskému vodopádu po modrej značke je bezpečný.



Po piatkovom (21. 3.) napadnutí muža medveďom bola oblasť monitorovaná. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe uviedla na sociálnej sieti, že 51-ročný muž po útoku medveďom utrpel početné hryzné poranenia oboch dolných končatín a následne muža transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine.



NP Malá Fatra upozorňuje a dáva do pozornosti zásady, ktoré je potrebné v NP podľa návštevného poriadku a zákona o ochrane prírody a krajiny dodržovať, a tým znížiť riziko stretu s medveďom hnedým. Upozorňujú, že ľudia sa majú pohybovať výlučne po značených turistických chodníkoch a cyklotrasách.



"Návštevníci sa majú pohybovať v NP v letnom čase od 6.00 h do 21.00 h a v zimnom čase od 7.00 h do 18.00 h, pretože najvyššia aktivita nielen medveďa hnedého, ale všeobecne veľkých cicavcov prebieha za šera a za tmy, v skorých ranných, neskorých večerných a nočných hodinách, teda riziko stretu je výrazne vyššie ako v denných hodinách," podotkli s tým, že ak majú návštevníci NP psa, je povinné ho držať na vôdzke.