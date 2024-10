Potápači budú upratovať tatranské plesá a kameňolom v Kvetnici

Vysoké Tatry 10. októbra (TASR) - V rámci 31. ročníka akcie Čisté vody sa v piatok (11. 10.) potápači ponoria pod hladinu štyroch tatranských plies, aby ich zbavili odpadkov. Spolu s nimi vyčistia aj zaplavený kameňolom v popradskej mestskej časti Kvetnica. TASR o tom informovala hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Nina Obžutová.



Ako povedala, už viac ako tri dekády potápači čistia najväčšie tatranské plesá. Desiatky dobrovoľníkov sa ponoria ráno do Popradského, Velického, Štrbského a Nového Štrbského plesa.



"Pod hladinu plies sa ponoria muži aj ženy, ktorých spája spoločná vášeň potápanie, ale spája ich i chuť prispieť k tomu, aby bola tatranská príroda o niečo čistejšia. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že objem vyloveného odpadu má klesajúcu tendenciu. Za rok 2022 ho napríklad spolu na breh vyniesli z dna plies 112 kilogramov a v roku 2023 to bolo 104 kilogramov," uviedla Obžutová. Organizátorom akcie je každoročne Správa TANAP parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.



"Akciou Čisté vody, ako mladšou sestrou akcie Čisté hory, dávame pomyselnú bodku za tohtoročnou turistickou sezónou v podobe upratovania toho, čo po sebe zanechali návštevníci nášho najstaršieho národného parku na Slovensku, predovšetkým pod vodnou hladinou vybraných plies. Tohto roku sa síce nekonala jej vysokohorská časť Čisté vody v oblakoch, ale neodpustili sme si pustiť sa tradične do čistenia plies v lokalitách, ktoré sú navštevované celoročne. Nechajme sa prekvapiť, ako dopadne samotné čistenie a čo všetko sa nám podarí z pod vodnej hladiny vytiahnuť," doplnil koordinátor akcie Peter Spitzkopf z oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP.