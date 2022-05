Začínajú sa práce na zlepšenie kvality vody v rieke Slaná

Nižná Slaná 28. mája (TASR) – V sobotu sa začínajú práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktoré by mali výrazne prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd ovplyvňujúcich kvalitu vody v rieke Slaná. TASR o tom informoval štátny podnik Rudné bane.



Rudné bane v piatok (27. 5.), na základe priameho rokovacieho konania, podpísali zmluvu s Hlavnou banskou záchrannou stanicou. K verejnému obstarávaniu pristúpili na základe rozhodnutia vlády a poverenia Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.



"Hlavná banská záchranná stanica sa zaviazala urobiť v starej železorudnej bani práce, ktoré zamedzia vtekaniu slabo mineralizovaných vôd zo VI. obzoru bane do hlbších obzorov, z ktorých vytláča silne mineralizované vody," uviedol štátny podnik s tým, že práce by mali byť ukončené do 15 dní od podpisu zmluvy.



Predpokladá, že ak bude uvedená akcia úspešná, výtok silne mineralizovaných vôd z hlbších častí bane sa zníži približne o 80 percent. Zvolený postup podľa jeho slov vychádza z obhliadky priestorov priamo v bani a zo získaných archívnych údajov o starej opustenej bani, ktorej posledný prevádzkovateľ Siderit, s. r. o., Nižná Slaná je momentálne v konkurze.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.