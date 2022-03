SČASTI VYPUSTENÁ LIPTOVSKÁ MARA: Prechádzka po nej láka stovky ľudí

Liptovský Mikuláš 27. marca (TASR) – Prechádzka po sčasti vypustenej Liptovskej Mare prilákala v týchto dňoch stovky ľudí. Vodnú hladinu spustili pre očakávané topenie snehu na horách, čo odhalilo pozostatky niekdajšej cesty spájajúcej zatopené obce. Množstvo ľudí do lokality prechádza cez železničnú trať v Liptovskom Mikuláši, časti Palúdzka. Radnica rieši, ako tam urobiť bezpečnejší prístup.



"Je potrebné presmerovať ľudí od trate cez Priehradnú ulicu k objektu vodární a po nábreží Váhu ich viesť popod železničný most k nádrži. Našou úlohou je teraz zatraktívniť túto bezpečnejšiu trasu, aby boli ľudia motivovaní neprechádzať cez trať," zdôvodnil viceprimátor Liptovského Mikuláša Ľuboš Trizna. Dodal, že trasa k Liptovskej Mare, po ktorej mesto urobí náučný chodník, nie je dlhšia ako riziková trasa cez koľajisko.



Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková podotkla, že v rámci nasmerovania ľudí k bezpečnejšiemu prístupu k vode bude potrebné vyrovnať panely popod železničný most, vybudovať schodíky či záchytné parkovisko. Na rokovaní so železničiarmi padol zo strany mesta návrh urobiť popod miesto zakázaného prekračovania koľajníc podchod či priecestie. "Teleso trate v úseku pri Palúdzke má výšku šesť metrov a podľa vodohospodárov slúži aj ako hrádza v čase zvýšenej hladiny Liptovskej Mary. To znamená, že podchod na tomto mieste nie je možné vybudovať. Budeme preto v dlhodobejšom horizonte pracovať na možnosti priecestia," priblížila.



Ako dodala, s odborníkmi musia vypracovať štúdiu. Na jej základe by mohli na trati urobiť úrovňové železničné priecestie pre peších s bezpečnostnými prvkami a prístupový chodník. "To je však beh na dlhé trate a súvisí s prekládkou železnice," prezradil primátor mesta Ján Blcháč.



Šéf liptovskomikulášskej radnice zdôraznil, že ich snahou je motivovať ľudí, aby sa k brehom dostávali legálnou a hlavne život neohrozujúcou cestou. "Zároveň nie je tajomstvom, že pobrežie priehrady chceme po preložení trate prebudovať na mestskú pláž," povedal primátor.