Pri ceste v Párnici nainštalovali ochranné prvky pre obojživelníky

Párnica 11. marca (TASR) - Počas rekonštrukcie frekventovanej cesty v Párnici na Orave vybudovali aj ochranné prvky na obojživelníky v celkovej dĺžke 300 metrov. Slúžia ako navádzacie cestičky, ktoré navigujú žaby do podchodov. Na sociálnej sieti o tom informuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



Pod cestou sú zakopané rúry, ktorými obojživelníky prirodzene migrujú na rozmnožovacie miesto, ktoré sa nachádza na druhej strane cesty. "Doteraz sa ochranári snažili vyhnúť migrácii cez cestu plastovými zábranami, keď ich dvakrát denne cez cestu prenášali. Ani to však nezabránilo, aby často končili pod kolesami áut," priblížili zo samosprávneho kraja.



Dodali, že nové riešenie ochranárom uľahčí prácu a obojživelníky sa bezpečne dostanú do mokradí.