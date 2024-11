Pri cyklotrase v Hriňovej vysadili archív vzácnych odrôd jabloní

Hriňová 5. novembra (TASR) - Pri cyklotrase na okraji Hriňovej založili archív vzácnych starých odrôd jabloní. Celkom 36 ovocných stromov vysadli v utorok spolu s odborníkmi dobrovoľníci. Jablone majú prispieť k zachovaniu krajových odrôd v regióne Podpoľania, štepy budú v budúcnosti slúžiť aj miestnym ovocinárom. Na tlačovom brífingu v Hriňovej to uviedol vedecko-výskumný pracovník Národného lesníckeho centra (NLC) Jaroslav Jankovič.



Výsadba starých odrôd jabloní pri cyklotrase v Hriňovej je realizovaná v rámci projektu LIFE Príroda pre všetkých. Od roku 2022 na ňom v Podpoľaní spolupracuje NLC spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene (TUZVO) či hriňovskou samosprávou. "V rámci projektu NLC zabezpečovalo mapovanie lokálnych starých odrôd v regióne Podpoľania. Dnes sa realizuje výsadba sadeníc, ktoré sme namnožili na našej biologickej základni Stráž vo Zvolene," priblížil Jankovič.







Mladé jablone vysadili odborníci spolu s dobrovoľníkmi popri približne 250-metrovom úseku cyklotrasy na okraji Hriňovej. V rámci projektu boli na Podpoľaní v uplynulých rokoch zmapované stovky ovocných odrôd, do prvej fázy výsadby bolo nakoniec vybraných 36 druhov jabloní. "Často pochádzajú z územia celej Európy, Ameriky, Ruska či Ázie. V tejto výsadbe máme napríklad antonovku, ktorá je ruská, coxovu renetu, ktorá je anglická, no máme tu aj americké odrody," priblížil Bruno Jakubec z TUZVO.



Realizáciu projektu, ktorý má na Podpoľaní pomôcť zachrániť desiatky starých krajových odrôd jabloní, víta aj miestna samospráva. "Lokalita pri hriňovskej cyklotrase je prvou z lokalít, ktorú sme vytypovali. Ale máme aj ďalšie vhodné plochy v areáloch základných škôl, v intraviláne mesta aj v okrajových častiach vo vidieckom prostredí hriňovských lazov. Keďže stromy sú sadené na verejných pozemkoch, chceme, aby plodiny alebo štepy boli verejne dostupné, aby si ľudia mohli tieto odrody dopestovať vlastnými postupmi aj sami," uviedol primátor mesta Stanislav Horník.



Jablone pri hriňovskej cyklotrase budú označené evidované v katalógu, slúžiť tak budú ako archív vzácnych starých odrôd i edukatívna lokalita pre miestnych ovocinárov. Ako krajinný prvok majú tiež spríjemniť verejný priestor pri hriňovskej cyklotrase. "Zároveň je to aj ochrana kultúrnej diverzity, o čo sa snažíme, aby sa staré odrody neprestali pestovať. Priestor môže slúžiť aj na vzdelávacie účely, môžu tu prebiehať kurzy pre ľudí, ktorí budú mať záujem vzdelávať sa v technikách a zručnostiach v ovocinárstve," doplnil Jakubec.