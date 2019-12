Projekt sanácie vrakunskej skládky má právoplatné územné rozhodnutie

Bratislava 22. decembra (TASR) - Projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni má právoplatné územné rozhodnutie. Vyplýva to z rozhodnutia príslušného okresného úradu ako nadriadeného orgánu, ktorý potvrdil územné rozhodnutie vydané v júli stavebným úradom v Ružinove. Okresný úrad zároveň rozhodol, že Ružinov bude v tejto veci stavebným úradom pre nasledujúce stavebné konanie.



"Aj keď vieme, že odstránenie skládky by bolo lepšie než jej kapsulácia, v rámci možného je to aktuálne jediné dostupné riešenie, aby sme zastavili postupnú pomalú otravu podzemných vôd celého Žitného ostrova," píše ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Zároveň vyjadril radosť, že okresný úrad rozhodol o tom, že prvostupňový stavebný úrad konal správne a zákonne, a to "aj napriek odvolaniam niekoľkých majiteľov pozemkov, ktorí sa pokúšajú celý proces riešenia tejto jednej z najtoxickejších skládok na Slovensku zastaviť."



Sanácia skládky sa má realizovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou sanácie má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Sanácia skládky by mala stáť 34,1 milióna eur, práce by sa mali skončiť najneskôr v júni 2023.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.



Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je podľa ministerstva životného prostredia zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Rezort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov. Zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove v súčasnosti ohrozený nie je.



Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) očakával spustenie sanácie ešte v roku 2018. Doteraz sa na mieste skládky zrealizovali iba prípravné práce. Ministerstvo životného prostredia pre TASR uviedlo, že intenzívne pracuje na sanácii. Tvrdí, že za posledné obdobie sa spravilo viac ako za 20 rokov predtým. "Prijala sa legislatíva, ktorá umožňuje dočasne obmedziť vlastnícke práva, projekt je hotový, už sa realizovala aj prvá fáza, doplnkový prieskum," vymenoval pre TASR hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.