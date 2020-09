Šakal zlatý nie je na Slovensku exotikou

Michalovce 17. septembra (TASR) – Šakal zlatý už nie je na území Slovenska exotickým druhom. Tvrdia to ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat na základe záberov z fotopascí nainštalovaných v území senianskej depresie v okresoch Michalovce a Sobrance.



"Senianska depresia je vo všetkých parametroch vhodným biotopom pre výskyt šakala, či už z hľadiska potravnej ponuky alebo z hľadiska úkrytových možností," vysvetlili ochranári svoje rozhodnutie zmonitorovať pohyb šakala zlatého (Canis aureus Linnaeus) práve v tejto oblasti. O výskyte druhu mali tiež svedčiť čoraz početnejšie akustické záznamy.



"Posledné pozorovania dokazujú nielen vzostup početnosti, ale aj rozšírenie areálu. Podľa dostupných údajov sa šakal rozšíril z južných častí na ďalšie územia Slovenska," konštatovala CHKO Vihorlat na svojej internetovej stránke s tým, že šakal sa v súčasnosti vyskytuje aj vo všetkých susedných štátoch.



Šakal zlatý je v zozname cicavcov Slovenska od roku 1947, prvý známy doklad o jeho výskyte na Slovensku pochádza z roku 1989, keď bol ulovený jeden jedinec pri obci Čierna v okrese Trebišov. Ďalšie údaje o výskyte šakala mali tiež pochádzať z južného Slovenska. "Postupne sa zvyšoval počet vizuálnych i akustických pozorovaní šakala, a to aj z ostatného územia. V roku 2016 sa na celom Slovensku početnosť druhu odhadovala na 155 jedincov," doplnili ochranári. Aktuálne šakal zlatý nie je na Slovensku chráneným druhom, jeho lov je povolený od 1. augusta do konca februára.