Vo Vysokých Tatrách vybrali počas sezóny rekordnú sumu na pokutách

Vysoké Tatry 6. septembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách počas letnej sezóny vybrali rekordnú sumu na pokutách za nedodržiavanie pravidiel. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko pre TASR potvrdil, že najčastejšie sa stretávali s pohybom turistov mimo vyznačených chodníkov či kúpaním sa a bivakovaním v územiach, kde je to zakázané. Ochrancovia prírody sa okrem arogantného správania stretli prvýkrát aj s fyzickým napadnutím.



"Tá suma je takmer 6000 eur za dva mesiace, je to adekvátne návštevnosti, vysokým teplotám a možno tomu, že táto spoločnosť prestala rešpektovať nejaké usmernenia. Sú to chronicky opakujúce sa porušenia, keď si návštevník mýli mestský park s národným parkom. Ak si neuvedomujeme hodnotu prírodného bohatstva, čoskoro nás to dobehne, či už cez klimatické zmeny, nedostatok čistej vody alebo iné. Les vytvára podmienky pre život chránených živočíchov a blahodarne vplýva aj na človeka," skonštatoval Majko.



Problémy sa podľa neho v posledných rokoch stupňujú a ľudia si neuvedomujú, že v národnom parku nemôžu robiť všetko, čo sa im páči. Často sa strážcovia stretli napríklad s navoľno pustenými psami. Nedávno sa v médiách objavilo video, na ktorom sa ľudia kúpu v Studenovodských vodopádoch. Ochranári okrem toho našli turistu bivakovať pri Batizovskom plese. "Potom sme mali prípad, keď do našich pracovníkov strkali turisti ubytovaní v Tatranských Zruboch, ktorí sa pohybovali mimo značeného chodníka na Končistej," dodal Majko s tým, že ide o útok na verejného činiteľa a prípad už riešia orgány činné v trestnom konaní.



Stále viac sa podľa riaditeľa ochranári stretávajú s arogantným správaním zo strany návštevníkov. Dodal, že sa tomu budú musieť v budúcnosti prispôsobiť. "Keď sme fasovali donucovacie prostriedky, som pevne veril, že ich nikdy nebudeme musieť použiť, zjavne dozrela doba, že sa nám zídu putá, obranné spreje a obušky," uzavrel Majko.