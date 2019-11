Stredoslovenská galéria predstavila nesmrteľný les pod Kriváňom

Banská Bystrica 15. novembra (TASR) – V Bethlenovom dome Stredoslovenskej galérie (SSG) v Banskej Bystrici sa v piatok podvečer uskutočnila diskusná prednáška spojená s premietaním filmu Nesmrteľný les. Ekológovia Michal Wiezik a Karol Kaliský návštevníkom aj takto poodhalili tajomstvá prírody a pripomenuli potrebu jej ochrany.



Ako tvrdia autori, za posledných niekoľko tisícročí sa európska krajina zmenila viac, ako si možno predstaviť. Ľudia vysušili mokrade, zregulovali rieky, vyrúbali alebo premenili lesy, vyhubili veľké zvieratá.



"Predsa však existuje jedno miesto, ktoré sa takmer nemení. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá 'nesmrteľný' les. Jeho vládcami sú stáročné borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Ich život je tam tesne spojený so životom stromov a celého pralesa. Poskytuje im útočisko pred človekom a všetko, čo k životu potrebujú. V polome nájdu lesné plody a hmyz, v strmom žľabe ulovia jeleňa a za limbovými orieškami sa dokonca šplhajú do korún majestátnych stromov," hovoria ekológovia. Ako dodávajú, je to "prírodný raj, rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka".