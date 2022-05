Starosta Kriváňa na Podpoľaní volá po riešení problému s medveďmi

Kriváň 21. mája (TASR) – Šelmy a iné zvieratá netreba nezmyselne zabíjať, treba však nájsť spôsob, ako medvede z intravilánov obcí pod Poľanou dostať preč. V súvislosti s pohybom medveďov pomedzi ľudské obydlia to pre TASR povedal starosta obce Kriváň v Detvianskom okrese Imrich Paľko.



"Nie som odborník, sú na to tí, ktorí majú na starosti veľké šelmy. Nemali by sme si však robiť napriek, mali by sme si sadnúť za jeden stôl a nájsť riešenie," spomenul. Podľa neho sú dôkazy, že k rodinným domom medvede chodia. "Ľudia denne nahlasujú, kde všade po dedinách ich videli, kde rozbili úle a vošli do drevárne," zhrnul s tým, že sa mu nepáči, aby občania v 21. storočí chodili po mestách a obciach pomedzi šelmy. "Na Podpoľaní by mali obyvatelia žiť ako ľudia, aby sa nebáli chodiť večer k susedovi," podotkol.



Zdôraznil tiež, že v blízkosti obce Kriváň sú Voliarky, vrch Mních a aj kaplnka, kde sa pohybujú turisti a aj veriaci. Výskyt medveďa v týchto lokalitách podľa neho môže spôsobiť, že ľudia sa v nich prestanú pohybovať. "Aj ja som videl medveďa, keď som cestoval z Korytárok, prebehol mi popred auto," poznamenal a doplnil, že hrozbou pre obyvateľov sú aj vlky. "Niekedy ho poľovník za celý život nevidel, teraz je situácia iná, už aj malé deti ho videli,“ konštatoval.



Výskyt medveďa hnedého medzi ľudskými obydliami na Podpoľaní považuje za mimoriadne vážnu situáciu aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák s tým, že sú pripravení diskutovať o jeho regulácii.



"Musíme zabrániť kolíziám s medveďmi, súčasne však nepripustiť neriadené odstrely medveďa ako zákonom chráneného druhu. Posilňujeme Zásahový tím pre medveďa hnedého a jasne zadefinujeme problémové medvede, ktoré vyradíme z populácie," podčiarkol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).