Starostovia z okolia odkaliska Poša možnosť odškodnenia vítajú

Nižný Hrušov 7. júna (TASR) - Starostovia obcí v okolí odkaliska Poša, ktoré obsahuje sedimenty z výroby v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske i neskorších prevádzok, analýzu o možnosti odškodnenia obyvateľov Zemplína za ujmy zo znečistenia prostredia PCB látkami vítajú. Zároveň upozorňujú na pochybenia štátu pri prevádzke odkaliska. Viacero štátnych inštitúcií aktuálne pre TASR potvrdilo aktívny záujem o problém.



S obsahom právnej analýzy, ktorú na popud europoslanca Martina Hojsíka vypracovali odborníci z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, chcú starostovia obyvateľov regiónu oboznámiť prostredníctvom verejných stretnutí. "Myslím si, že pochopia, že to, na čo sa roky sťažovali, môže byť aj precedensom pre štát, aby si nedovoľoval to, čo robil 40 rokov na tomto území," uviedla po stretnutí s Hojsíkom starostka obce Poša Marcela Pčolinská. Upozornila pritom na zvýšený výskyt onkologických ochorení, poruchy imunitného systému a funkcií štítnej žľazy v oblasti.



"Výsledok tejto právnej analýzy bude doplnený z našej strany o dôkazy, ktoré sme získali zo štátnych archívov, ktoré sme už doložili do konaní, ktoré aktuálne prebiehajú na rôznych úrovniach štátu," informoval starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.



Ako podotkol, problémom regiónu je, že obsah odkaliska stále vyteká do Kyjovského potoka a odtiaľ do ďalších vodných tokov na Zemplíne. Podľa starostov je jeho sanácia dôležitá rovnako ako likvidácia sudov s PCB a ďalšími toxickými látkami uloženými v areáli bývalého štátneho podniku. Pochybení pri prevádzkovaní odkaliska zo strany štátu má byť podľa nich niekoľko.



Dodanie ďalších materiálov do konania o určení povinnej osoby k otázke likvidácie environmentálnej záťaže odkaliska Poša zo strany starostov i dotknutých spoločností potvrdil pre TASR vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko. Vzhľadom na ich obsah požiadal úrad Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o stanovisko, či znečistenie územia spôsobené prevádzkou odkaliska Poša po roku 2008 je možné považovať za environmentálnu škodu. "Orgán environmentálnych záťaží na základe i doručených stanovísk pristúpi k zabezpečovaniu ešte ďalších podkladov a zároveň očakáva odpoveď MŽP SR, aby mohol všetky podklady vyhodnotiť a na základe obstaraných podkladov rozhodnúť," ozrejmil aktuálnu situáciu s dokazovaním.



Podľa slov envirorezortu je situácia v areáli Chemka Strážske pod drobnohľadom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.



Situáciou s odkaliskom Poša sa zaoberá aj polícia. Ako TASR informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, enviropolícia začala v januári 2021 v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. "Aktuálne prebieha spracovanie rozsiahleho znaleckého dokazovania, na základe ktorého budú následne naplánované a vykonané ďalšie výsluchy svedkov a bude rozhodnuté o ďalšom postupe," uviedla.



Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila začiatkom júna prevádzkovateľovi odkaliska za jeho užívanie bez platných povolení historicky najvyššiu pokutu viac ako 740.000 eur.



Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády. Prvú etapu sanačných prác v areáli Chemko Strážske ukončili vlani v novembri.