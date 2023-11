Svet oslavuje Medzinárodný deň biosférických rezervácií

Zvolen 3. novembra (TASR) - Svet oslavuje 3. novembra druhý ročník Medzinárodného dňa biosférických rezervácií a pripomína si ich dôležitú úlohu. Ekosystémov, kde je zachovaný vzťah medzi človekom a prírodou, je 748 v 134 krajinách sveta. TASR o tom informovala Lucia Miňová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene.



Ako ďalej uviedla, Slovensko Svetovú sieť biosférických rezervácií UNESCO obohacuje štyrmi lokalitami. Sú to Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Tatry. "Reprezentuje tak vo svete unikátne jaskynné systémy, vysokohorské pohoria, vulkán či vzácne bukové pralesy," objasnila s tým, že sú to aj mozaiky vzácnej kultúrnej krajiny.



Veľkosť rezerv biosféry je podľa jej slov rôznorodá, od drobných ostrovných území až po rozsiahle ekosystémy či koridory, ktoré sa tiahnu naprieč kontinentmi. Žije v nich viac ako 275 miliónov obyvateľov. "Aj napriek tomu, že sú výnimočné z pohľadu vysokej biodiverzity a kultúrnych hodnôt, nezastávajú štatút chránených území," priblížila.



Miňová poznamenala, že druhý ročník Medzinárodného dňa biosférických rezervácií si budú pripomínať na východe Slovenska vo Východných Karpatoch. Tá patrí medzi najstaršie biosférické rezervácie na svete. "Zároveň tak oslávime aj jej jubilejné 25. výročie vzniku," podotkla. Stretnutie miestnych obyvateľov a reprezentantov ostatných rezervácií na Slovensku má pripomenúť silný potenciál týchto lokalít z pohľadu základných funkcií rezervácií. Sú to napríklad ochranná funkcia, ktorá zachováva biodiverzitu. "Prenos znalostí a zber informácií v rámci logistickej funkcie spočíva vo výskume, vzdelávaní a zvyšovaní povedomia verejnosti," zhrnula Miňová.



Doplnila, že spokojnosť a kvalita nášho života je závislá od zdravého životného prostredia, ktoré nám vytvára podmienky pre sebestačnosť. Odkazom UNESCO je podľa nej zosúladiť náš životný štýl s rešpektom k prírode a odovzdať naše životné skúsenosti v starostlivosti o krajinu mladým ľuďom. Tí totiž preberajú zodpovednosť za budúcnosť území.