Témou výtvarnej súťaže Zelený svet je Lokálnosť je naša budúcnosť

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) - Lokálnosť je naša budúcnosť - to je téma 26. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Organizátorov zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) tento rok zaujíma, ako vedia deti túto tému pretaviť do umeleckých diel.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa agentúry Michaela Pšenáková, lokálnosť v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené. "Od jedla, spôsobu života, práce, vitálneho životného prostredia a podobne. Tajomstvo tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja pretaviť do literárneho či výtvarného umeleckého diela," priblížila.



Práce, odrážajúce aktuálnu tému, môžu súťažiaci zaregistrovať do troch súťažných kategórií. Prvou je výtvarná a digitálna forma, druhou literárna tvorba a treťou je kategória tvorivý pedagóg.



Propozície súťaže Zelený svet sú zverejnené na webovej stránke www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/. Súťažné práce je potrebné poslať najneskôr do 30. novembra. Najlepšie diela v jednotlivých súťažných kategóriách budú ocenené vecnými cenami. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien je plánované na začiatok roka 2022.