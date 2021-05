Trend znižovania skládkovania v Humennom pokračuje

Humenné 20. mája (TASR) – Obyvatelia mesta Humenné produkujú z roka na rok menej komunálneho odpadu (KO) končiaceho na skládke. Kým v roku 2016 vyviezli technické služby (TS) mesta na miestnu skládku takmer 9465 ton KO, v roku 2020 to bolo o 1305 menej. Vyplýva to zo správy o zbere KO za rok 2020, ktorou sa poslanci mestského zastupiteľstva zaoberali na svojom stredajšom zasadnutí.



"Oproti roku 2019 sa opäť znížilo uloženie odpadu o 70,65 tony. Zavedením zberu kuchynského odpadu sa predpokladá opäť zníženie uloženého odpadu," uvádza správa s tým, že celkové výdavky TS súvisiace s nakladaním s odpadmi predstavovali v roku 2020 sumu 820 702 eur.



Náklady na uloženie odpadu na skládke tvoria 47 percent z týchto výdavkov, štvrtinu náklady na mzdy 21 pracovníkov, ďalšie súvisia so zabezpečením prevádzky a servisu zberných vozidiel.



Znižovanie produkcie KO sa však netýka miestnej osady Podskalka. Z oblasti obývanej marginalizovanou skupinou obyvateľstva vyviezli TS za uplynulý rok naopak o 11,39 tony KO viac oproti roku 2019. TS tu realizujú vývoz deviatich veľkokapacitných kontajnerov dvakrát týždenne.



V rámci triedeného odpadu vyprodukovali Humenčania za uplynulý rok najviac papierového odpadu (530 ton), za ktorým nasleduje sklo (374 ton) a plasty (137 ton). Ako vyplýva z dokumentu, v roku 2020 sa mestu nepodarilo naplniť cieľovú hodnotu 3000 ton vyseparovaných odpadov. "Dôvodom sú následky pandémie COVID-19, teda zatvorené prevádzky reštauračného typu," ozrejmuje.



Kým v uplynulom roku realizovala samospráva pravidelne len zber biologicky rozložiteľného odpadu v podobe trávy, lístia či konárov, od začiatku roka 2021 spustila aj pilotný projekt zberu kuchynského odpadu na najväčšom humenskom sídlisku. Ten dvakrát týždenne zváža na ďalšie spracovanie do kompostárne v Snine.



"Mať vlastné zariadenie na zhodnocovanie BRKO je pre mesto z nášho pohľadu nevyhnutnosťou, ktorá bude mať rozhodujúci vplyv na vynaložené finančné prostriedky za zvoz a zhodnocovanie odpadu náhradným, dodávateľským spôsobom," podotýkajú TS s tým, že spôsob riešenia spracovania kuchynského odpadu dodávateľským spôsobom sa v budúcnosti stane "zaručene neekonomický a nadmerne preplácaný".



Ako sa v tejto súvislosti vyjadril pre TASR vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta mestského úradu Miroslav Turčan, mesto má záujem uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ministerstva životného prostredia zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných KO.