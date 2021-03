Útulku ÚVP v Košiciach prispievajú najmä darcovia

Košice 16. marca (TASR) – Kľúčovým zdrojom príjmov útulku Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) v Košiciach sú dve percentá z daní. Romana Šerfelová z uvedeného občianskeho združenia (OZ) predpokladá, že koronakríza sa prejaví na celkovej výške tohto finančného zdroja. V uplynulých rokoch však stúpli príspevky od mesta.



Ročné príjmy z dvoch percent daní pre ÚVP dosahujú zhruba 85.000 až 90.000 eur, slúžia prevažne na prevádzkové náklady. „Myslím, že tie dve percentá budú nižšie a dotkne sa nás to na budúci rok, možno už aj tento. Bez toho a bez ľudí, ktorí nám pomáhajú aj s financovaním rôznych operácií psíkov, by sme naozaj nedokázali fungovať,“ povedala.



Pre dobrovoľníkov, ktorí do útulku prichádzajú, sa zároveň snažia zlepšiť podmienky. „Každý rok sme niečo pribudovali. Vznikol pekný areál, kde si ľudia, hlavne rodiny s deťmi, môžu posedieť a povenovať sa psíkovi. Snažíme sa im to nejako vrátiť - aby tu neprišli so psíkmi len nabehať kilometre, ale aby sa tu zároveň cítili príjemne,“ vysvetlila. Pripomenula, že v súčasnosti je útulok pre verejnosť z dôvodu protiepidemických opatrení zatvorený.



V areáli ÚVP pribudla i karanténna stanica, ktorú vybudoval sponzor. Podľa Šerfelovej by to z vlastných finančných prostriedkov nezvládli. Aktuálne čakajú na povolenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS), aby túto činnosť mohli vykonávať.



Občianskym združeniam, ktoré sa na území Košíc starajú o opustené zvieratá, mesto podľa zákona každoročne prispieva. V tohtoročnom rozpočte je na to vyčlenených spolu 65.000 eur. „Po nástupe nového vedenia sa výrazne zvýšili poskytnuté finančné zdroje pre organizácie, ktoré sa starajú o opustené zvieratá. Oproti roku 2018 došlo celkovo až k osemnásobnému nárastu,“ povedal pre TASR hovorca mesta Vladimír Fabian. Kým v roku 2018 išlo konkrétne pre ÚVP 8000 eur, za uplynulé dva roky dostala v priemere 24.500 eur ročne. Podľa Šerfelovej týmto príspevkom pokrývajú najmä veterinárne náklady a krmivo.



Fabian pripomenul, že ÚVP prispieva aj preto, že mesto nemá zriadený svoj vlastný útulok pre opustené zvieratá. Zároveň podľa platnej právnej úpravy majú samosprávy viacero povinností v oblasti starostlivosti o túlavé zvieratá na svojom území. „Vykonávajú ich aj spomínané organizácie, ktoré od mesta dostávajú príspevky. Mesto Košice pristúpilo k zmene zabezpečovania týchto služieb. Zvažovali sme viaceré možnosti a veríme, že už onedlho oznámime verejnosti, v akej podobe to bude ďalej fungovať,“ dodal Fabian.