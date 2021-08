V areáli Jasenina kvitne v tomto období mäsožravá rastlina

Poltár 19. augusta (TASR) – V chránenom areáli Jasenina v Poltárskom okrese kvitne v tomto období mäsožravá rosička okrúhlolistá. „Nachádza sa v Cerovej vrchovine, neďaleko obce Ďubákovo,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.



Ako doplnil Vladimír Hrúz zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana, rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) je mäsožravá rastlina, aj keď v skutočnosti sa živý len hmyzom. „Rastie na rašeliniskách. Od júla do augusta kvitne ružovými až bielymi kvetmi,“ spomenul. „Hmyz láka na listy, ktoré sú rozšírené, červeno sfarbené a pokryté chĺpkami, na ktorých sa tvorí lepkavá kvapôčka obsahujúca sladkú látku,“ priblížil s tým, že mäsožravý spôsob obživy si rosička vyvinula v dôsledku nedostatku živín v kyslých biotopoch, kde rastie. „Na rozpustenie chyteného hmyzu prilepeného k výrastkom na listoch používa enzýmy a získava tak dusičnany a iné výživné látky,“ dodal.



Pripomenul tiež, že v minulosti bola bežným druhom v mokradiach. „Zmenami spôsobenými človekom, ako sú odvodňovanie, rozorávanie či zalesňovanie, sa stala zriedkavou a prežíva prevažne už iba v chránených územiach, kde sa vykonáva vhodná starostlivosť. Sú to zachovanie vodného režimu, odstraňovanie náletových drevín a podobne,“ zdôraznil.



Kristína Bocková ďalej uviedla, že v areáli Jasenina býva pravidelné ručné kosenie, ktoré je opatrením pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie. „V dôsledku absencie obhospodarovania územia dochádza k postupnému zarastaniu vzácnych rastlinných spoločenstiev vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Bez pravidelnej a aktívnej redukcie tejto sukcesie by územie postupne stratilo svoju prírodovednú hodnotu,“ zhrnula ŠOP.



V okolí vrchu Jasenina sa nachádzajú tabule, ktorými Štátna ochrana prírody návštevníkov upozorňuje, že prechádzajú cez chránený areál a štvrtý stupeň ochrany. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1990 na územnú ochranu pôvodnej slatinno-rašelinnej vegetácie. Rastie tu niekoľko chránených a ohrozených druhov rastlín z čeľade vstavačovitých, z drevín na tomto území rastie vŕba trojtyčinková, ktorá sa tam vyskytuje na jednej z najsevernejšie položených lokalít.