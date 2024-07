V bojnickej zoo sa narodili dve mláďatá pandy červenej

Bojnice 24. júla (TASR) - Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnili dve malé pandy červené. Dvojica mláďat sa tam narodila ešte v júni samici Bambu a samcovi Maovi. Informovala o tom v stredu na svojom webe bojnická zoo.



Ošetrovatelia ešte nepoznajú pohlavie mláďat, zatiaľ nemajú ani mená. "Návštevníci ich zrejme neuvidia. Ale už to asi dlho nepotrvá a začnú sa ukazovať," doplnila zoo, ktorá v tejto súvislosti prosí návštevníkov, aby boli v týchto dňoch ohľaduplní a nerušili Bambu a Maa.



Samicu získala bojnická zoo ešte vlani v apríli na základe rokovaní s koordinátorom pre tento druh, do Bojníc prišla zo zoo v slovinskej Ľubľane. Samca má už niekoľko rokov.



Panda červená žije v horských ihličnato-bambusových lesoch, živí sa bambusom, mäsom, vajcami, dostáva aj špeciálne granule pre pandy a listožravé živočíchy. Od pandy veľkej sa rozlišuje nielen veľkosťou či sfarbením, ale i čeľaďou, patrí totiž do čeľade malých pánd. Na svete žije asi 2000 jedincov. Ide o ohrozený druh, pričom najväčší problém jej spôsobuje odlesňovanie jej prirodzených biotopov. Žije v juhozápadnej Číne, Indii, Bhutáne, Mjanmarsku.