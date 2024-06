V bojnickej zoo sa po niekoľkých rokoch vyliahlo mláďa výra skalného

Bojnice 12. júna (TASR) - V Národnej zoologickej záhrade Bojnice sa vyliahlo mláďa výra skalného. Prírastok tohto druhu tam pribudol po niekoľkých rokoch. Informovala o tom zoo na svojom webe.



"Rodičia mláďaťa sú hendikepované jedince, ktoré sa v minulosti dostali k nám do rehabilitačnej stanice. Podarilo sa ich zachrániť, ale ich zdravotný stav im už neumožnil návrat do voľnej prírody. Zostali preto v našej starostlivosti," priblížila zoo.



Mláďa je podľa nej v poriadku a ošetrovatelia ho plánujú vypustiť do voľnej prírody.



Výr skalný je najväčším druhom sovy na svete s dĺžkou 65 až 75 centimetrov a rozpätím krídel do 170 centimetrov. Nápadným znakom sú jeho oranžovo sfarbené oči. Vyskytuje sa v prevažnej časti Európy, Ázie a na severe Afriky.